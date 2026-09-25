Washington propose une réunion tripartite avec l'Ukraine et la Russie aux Émirats, dit Zelensky

Les États-Unis ont proposé que les Émirats arabes unis accueillent une réunion tripartite avec l'Ukraine et la Russie afin de discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"La partie américaine a proposé (...) une réunion au niveau technique dans un format tripartite", a-t-il indiqué aux journalistes lors d'un point de presse organisé sur la messagerie WhatsApp.

"Nous attendons une proposition des États-Unis concernant la date, et les États-Unis ont suggéré les Émirats comme lieu possible."

Volodimir Zelensky s'est entretenu cette semaine avec Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où ils ont discuté des moyens de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Les négociateurs ukrainiens ont rencontré leurs homologues américains pour discuter de détails concrets à l'issue des entretiens entre les deux présidents, selon Volodimir Zelensky,

"Nous informerons la partie européenne et discuterons de ces détails avec elle ; les Américains s'entretiendront avec les Russes, et nous reviendrons dans dix jours avec soit une nouvelle perspective, soit un résultat", a-t-il dit.

Le Kremlin a indiqué vendredi qu'une réunion tripartite avec l'Ukraine et les États-Unis pourrait avoir lieu prochainement.

Volodimir Zelensky a fait savoir qu'il avait demandé à Donald Trump d'évoquer la guerre en Ukraine lors de ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping, actuellement en visite d'État aux États-Unis.

Le président ukrainien a indiqué qu'il attendait toujours une réponse de la part de la délégation américaine, notamment au sujet des efforts visant à une désescalade avant l'hiver.

Il a par ailleurs averti les partenaires européens que la Russie poursuivrait ses attaques hybrides à leur encontre et indiqué que Kyiv leur avait proposé son aide. Le Kremlin nie être à l'origine des actes de sabotage commis ces derniers mois dans des pays européens.

(Reportage Olena Harmash, Pavel Polityuk et Daniel Flynn, version française Benjamin Mallet)