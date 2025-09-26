Washington prévoit un ratio de 1:1 entre les puces fabriquées aux USA et les importées - WSJ

Les États-Unis envisagent de demander aux fabricants de semi-conducteurs de produire sur le territoire américain autant de puces que leurs clients en importent, dans le but de réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, rapporte vendredi le Wall Street Journal.

L'administration américaine imposerait ainsi des droits de douane aux entreprises qui ne respecteraient pas un ratio de 1:1 sur la durée, précise le quotidien, qui cite des sources proches du dossier.

Le président Donald Trump, qui chercher à rapatrier la production manufacturière aux États-Unis, avait annoncé en août que Washington imposerait des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

Selon le Wall Street Journal, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a présenté cette idée aux cadres du secteur, leur expliquant qu'elle pourrait être nécessaire pour la sécurité économique.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a évoqué l'idée avec des dirigeants d'entreprises de semi-conducteurs, en leur disant que cela pourrait être nécessaire pour la sécurité économique, selon le Journal.

La Maison blanche et le département américain du Commerce n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Rédigé par Shivani Tanna et Ruchika Khanna à Bangalore ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)