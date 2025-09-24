 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Washington en soutien appuyé à l'économie de son allié Milei
information fournie par AFP 24/09/2025 à 21:59

Javier Milei et Donald Trump lors d'une réunion bilatérale dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Javier Milei et Donald Trump lors d'une réunion bilatérale dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le gouvernement de Donald Trump a fait mercredi un geste fort envers l'Argentine de son allié ultralibéral Javier Milei, fragilisé par des turbulences financières ces dernières semaines, en se disant prêt à racheter des titres de dette argentine et à faciliter l'accès au dollar.

Javier Milei, au pouvoir depuis décembre 2023, traverse une phase délicate de son mandat, après un revers électoral début septembre qui a rendu les marchés financiers inquiets sur la poursuite de son programme d'austérité, dans la perspective de législatives de mi-mandat en Argentine fin octobre.

"Le Trésor est actuellement en négociation avec les autorités argentines pour mettre en place" un accord à 20 milliards de dollars pour faciliter l'accès du pays à la devise américaine et soutenir le peso, a annoncé sur X le ministre américain des Finances, Scott Bessent.

L'opération passerait par un accord avec la banque centrale argentine en vue de procéder à un échange de devise, dit de "swap".

Le secrétaire au Trésor a ajouté que les États-Unis étaient prêts à racheter une partie de la dette argentine, libellée en dollars, "et le fera si les conditions le justifient".

"Comme l'a déclaré le président Trump, nous sommes prêts à faire le nécessaire pour soutenir l'Argentine et le peuple argentin", a résumé M. Bessent.

- Louanges à Trump à l'ONU -

Javier Milei a remercié Donald Trump et Scott Bessent sur les réseaux sociaux pour leurs "soutien et confiance solides".

Un peu plus tard, à la tribune de l'Assemblée générale de ONU, il a dressé un éloge appuyé du président américain, qui selon lui "prend les décisions difficiles" pour éviter une "catastrophe" aux États-Unis et pour le monde.

En "ce moment historique", Donald Trump "comprend qu'il doit faire le nécessaire, même si ça déplait à beaucoup, avant qu'il ne soit trop tard", a déclaré M. Milei, louant notamment la politique "ferme" de Trump sur l'immigration, sa "restructuration sans précédent" du commerce international, et le "nettoyage de la mainmise institutionnelle sur l'État américain".

Mardi, Donald Trump s'était engagé à "aider" l'Argentine, tout en estimant que le pays n'avait "pas besoin d'un plan de sauvetage", lors d'une rencontre des deux dirigeants en marge de l'assemblée générale à New York.

Javier Milei, élu sur une promesse de "thérapie choc" d'austérité et de coupes massives dans la dépense publique, est parvenu à juguler une inflation argentine chronique, qui dépassait 200% sur un an à son arrivée au pouvoir, à 33,6% aujourd'hui.

Mais cette stabilisation s'est faite au prix d'une contraction de l'économie (-1,8% en 2024) dont l'Argentine peine à s'extirper, et d'un fort coût social.

Cela s'est traduit dans les urnes le 7 septembre par un cuisant revers du parti de M. Milei lors d'un scrutin régional dans la province de Buenos Aires, perçu comme test-clef en vue des législatives de mi-mandat, le 26 octobre.

Le plan, a expliqué Scott Bessent sur Fox News, "est, tant que le président Milei poursuit ses politiques économiques fortes, de l'aider à tenir le cap jusqu'à l'élection. Nous n'allons pas laisser un déséquilibre sur les marchés causer un recul dans ses réformes".

La promesse de soutien a fait bondir le peso mercredi à l'ouverture des échanges à Buenos Aires, pour finir à 1.360 pesos pour un dollar au taux officiel, soit une regain près de 2% par rapport à mardi, et de plus de 11% par rapport à vendredi dernier (1.515).

Ces dernières semaines, la devise argentine avait devissé par rapport au dollar, avant de se reprendre après les premières déclarations, dès vendredi, montrant que Washington était prêt à intervenir.

- "Petite crise qui couvait" -

La Banque mondiale a annoncé mardi qu'elle allait "accélérer son soutien à l'Argentine" en débloquant "dans les prochains mois" jusqu'à 4 milliards de dollars dans le cadre du programme d'aide de 12 milliards annoncé en avril.

Analysant l'annonce américaine, l'économiste Martin Kalos, de la firme-conseil EPyCA Consultores, a estimé pour l'AFP qu'"en principe, un swap de 20 milliards de dollars est un très bon montant. Maintenant, ça dépend des conditions politiques et financières liées à ces prêts, à cette ligne de financement".

"Cela ne résout pas les problèmes, mais cela atténue la pression, l'urgence des jours à venir, où il pourrait y avoir eu de nombreux problèmes". Car une "petite crise couvait", illustrée par les interventions la semaine dernière de la banque centrale, aux précaires réserves de change, pour défendre le peso, relève-t-il.

Obligations
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Le Conseil d'Etat à Paris le 11 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Chasse à l'alouette: le Conseil d'État désavoue encore le gouvernement
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:30 

    Le Conseil d'État, saisi au sujet de la chasse à l'alouette des champs, a désavoué mercredi une fois de plus le gouvernement, qui tentait de nouveau d'autoriser la méthode des filets dits "pantes". Saisie par deux associations de défense des animaux, la plus haute ... Lire la suite

  • "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    information fournie par France 24 24.09.2025 22:16 

    Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank