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Warsh prêtera serment en tant que président de la Réserve fédérale vendredi à la Maison Blanche, selon un responsable
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la source dans le premier paragraphe)

Le président américain Donald Trump fera prêter serment à Kevin Warsh en tant que prochain président de la Réserve fédérale américaine vendredi, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche. Mercredi, le Sénat américain a approuvé la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale, plaçant cet avocat et financier de 56 ans à la tête de la banque centrale américaine alors que celle-ci est confrontée à une inflation croissante qui pourrait compliquer la mise en œuvre des baisses de taux d'intérêt exigées par le président Donald Trump.

Warsh, le choix de Trump pour la présidence de la Fed, devrait marquer un nouveau départ dans les relations entre le Bureau ovale et la banque centrale après huit années de tensions avec la Maison Blanche, une pandémie mondiale et la lutte contre une inflation élevée.

Warsh prendra la relève du président de la Fed, Jerome Powell.

C'est Fox Business qui a été le premier à annoncer la date de la cérémonie de prestation de serment, qui aura lieu à la Maison Blanche.

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