Warsh pourrait avoir du mal à définir de nouvelles règles de conduite pour la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La nomination de Warsh est considérée comme un test pour le rôle expansif de la Fed

*

Il est considéré comme un défenseur des règles, mais pas nécessairement des contraintes

*

Le poste de direction à la Fed mettra à l'épreuve l'engagement de Warsh à l'égard des principes qu'il a définis.

par Howard Schneider

Au cours des 15 années qui ont suivi son départ de la Réserve fédérale, Kevin Warsh a souvent répété que la banque centrale idéale est celle qui a la plus petite empreinte possible dans l'économie, qui se concentre sur le contrôle de l'inflation et qui est liée en partie par des règles de politique plutôt que de laisser les fonctionnaires agir comme des "suzerains" à leur guise. Mais le candidat désigné par le président Donald Trump pour diriger la Fed a également reconnu les réalités désordonnées de la gestion d'une économie complexe, a qualifié les règles politiques d'"aspirationnelles", a déclaré qu'il serait difficile de réduire le bilan de la banque centrale américaine et, dernièrement, a avancé des raisons telles que la croissance de la productivité pour justifier la baisse des taux d'intérêt, comme le souhaite le président, même si l'inflation dépasse l'objectif de 2 % de la Fed. La question est maintenant de savoir quelle version de Warsh apparaît après des années de critiques marginales : L'idéaliste qui ancre sa pensée dans les leçons apprises sur le monétarisme de feu Milton Friedman et sur les règles politiques de l'économiste John Taylor pendant les études de premier cycle de Warsh à l'université de Stanford, ou le pragmatique ancien gouverneur de la Fed qui a contribué à façonner les achats d' obligations de l'ère de la crise qu'il en est venu à détester plus tard?

De par son affiliation avec Taylor et la Hoover Institution de Stanford, un centre du camp de la banque centrale limitée, Warsh "parle le langage" de la réduction de la présence de la Fed sur les marchés financiers et de l'utilisation des règles élaborées par Taylor pour guider les décisions de taux, mais toujours d'un point de vue pratique, a déclaré Michael Bordo, professeur émérite à l'université Rutgers et chercheur invité à la Hoover Institution. "Je le verrais bien suivre une sorte de politique fondée sur des règles .... Mais il est très pragmatique. Il comprend les marchés. Il comprend la politique. Il serait flexible. Des règles avec discrétion", a déclaré M. Bordo. "Il ne sera pas attaché à quoi que ce soit." Warsh, 55 ans, sera interrogé sur son approche lors des auditions de confirmation du Sénat américain qui seront programmées avant le 22 mai, date à laquelle le mandat du président de la Fed, Jerome Powell, prendra fin en tant que directeur de la banque centrale.

LES RÈGLES SONT "AMBITIEUSES"

Il y aura beaucoup de choses à déballer. Dans les recherches qu'il a menées sur les décideurs de la Fed, par exemple, M. Bordo a déclaré que Warsh était rigoureux en matière d'inflation. Dans le même temps, les itérations courantes de la "règle de Taylor" indiquent que le taux directeur actuel de la Fed (3,50 %-3,75 %) est à peu près correct, et qu'il n'y a guère de raison de le réduire davantage.

Pour soutenir que les taux d'intérêt pourraient encore baisser, Warsh, s'il est fidèle à son passé, devrait expliquer pourquoi les règles devraient être mises de côté, son pari sur une hausse de la productivité étant une justification possible. Lors d'une conférence donnée en mai dernier à la Hoover Institution, Warsh a déclaré que les banquiers centraux avaient besoin de limites, arguant que "l'économie ne peut pas prospérer

... avec une banque centrale totalement discrétionnaire et des banquiers centraux agissant comme des suzerains". Pourtant, dans le même discours, il a qualifié les règles visant à limiter ce pouvoir discrétionnaire d'"aspirationnelles ... ce n'est pas E égal mc au carré." John Cochrane, un autre collègue de la Hoover Institution, a déclaré qu'une façon de résoudre cette tension est que les décideurs politiques établissent les règles qu'ils pensent devoir s'appliquer, mais expliquent quand ils s'en écartent. "Vous commencez par la règle, puis vous expliquez pourquoi vous voulez faire quelque chose de différent", a déclaré M. Cochrane. "Si l'on veut aller dans une direction plus proche des règles, c'est la voie à suivre."

'NOËL AVANT L'HEURE'? Warsh n'a jamais été loin du débat sur la politique monétaire depuis qu'il a quitté la Fed en 2011, avec la Hoover Institution comme base. Avec des liens sociaux avec Trump, Warsh a failli être nommé chef de la Fed pendant le premier mandat du président républicain et va maintenant fournir une expérience sur la façon dont les idées développées au cours des 15 dernières années tiennent dans la pratique.

"Kevin a toujours parlé de ces choses à un niveau d'altitude très élevé", a déclaré Michael Strain, directeur des études de politique économique à l'American Enterprise Institute. Par exemple, Warsh pourrait décider de réduire le bilan de la Fed, mais "je ne pense pas que nous ayons une très bonne idée de l'ampleur de cette réduction ou de la période sur laquelle elle s'étendra."

Pour ceux qui pensent que la Fed est devenue trop expansive, que ce soit dans ses avoirs obligataires ou dans son rôle dans la société, la nomination de Warsh est en quelque sorte un moment de vérité. "Va-t-il apporter Noël avant l'heure?", a déclaré David Beckworth, chercheur principal au Mercatus Center de l'université George Mason. Beckworth a préconisé ses propres variations des règles de politique monétaire et des idées détaillées sur la manière dont la Fed pourrait réduire les quelque 6 000 milliards de dollars d'obligations du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires qu'elle détient.

"Il est difficile de défaire le système actuel. Il sera intéressant de voir s'il y parvient", a déclaré M. Beckworth. "Il y a une voie à suivre, mais c'est une voie longue, étape par étape."

'CONSTRUIRE LA CONFIANCE' En mai dernier, Warsh a déclaré que si le bilan de la Fed avait augmenté de la même manière que l'économie depuis qu'il était gouverneur, il s'élèverait aujourd'hui à environ 3 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est plus de deux fois supérieur à ce chiffre et continue de croître grâce à la demande des banques pour les réserves détenues auprès de la banque centrale. Beckworth et d'autres ont proposé des solutions pour réduire le bilan de la Fed en limitant la demande de réserves.

Warsh a déclaré qu'il ne se faisait pas d'illusions sur la rapidité du changement, d'autant plus que la Fed utilise désormais son bilan pour gérer son taux directeur cible.

Un système différent de gestion des taux "prendra du temps", a déclaré Warsh en mai dernier. "Ce n'est pas quelque chose qui peut ou doit se faire du jour au lendemain."

Néanmoins, il a ajouté que les banques pourraient passer à un nouveau "régime de liquidité" si elles étaient guidées par les décideurs politiques. Les collègues de Warsh devront être persuadés, certains décideurs politiques n'admettant pas l'idée que l'ampleur du bilan de la Fed constitue en soi un problème ou entraîne des distorsions sur les marchés. D'autres défis pourraient provenir du déficit fédéral massif, de l'émission croissante d'obligations nécessaire pour le financer et de la possibilité que ce problème entre en conflit avec le désir de Trump de réduire les taux sur la dette publique à long terme et les prêts hypothécaires à l'habitat.

Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, a déclaré que l'approche "moins interventionniste" de Warsh pourrait également impliquer des taux plus élevés, et la meilleure chose qu'il puisse faire pour tempérer cela est de rassurer les marchés sur son indépendance par rapport à Trump et son engagement à contrôler l'inflation.

"Ce qu'il doit faire, c'est convaincre les investisseurs mondiaux qu'il y a de l'indépendance, de la stabilité, et instaurer la confiance", a déclaré M. Roach. "Si vous pouvez convaincre les investisseurs mondiaux que les bons du Trésor américain sont toujours la meilleure option mondiale sans risque, cela aidera à protéger toute dérive à la hausse des taux."