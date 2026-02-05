Lyon: Aulas accusé de "trier" les médias par le club de la presse

Le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas (C) et l'ancien ministre centriste Jean-Louis Borloo (2eG) à la Duchère à Lyon le 4 février 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le club de la presse de Lyon a accusé jeudi Jean-Michel Aulas de "trier" et d'"écarter" des médias de certaines étapes de sa campagne pour la mairie de Lyon, un "accusation infondée" selon l'entourage de l'ex-patron de l'OL.

"Plusieurs médias ont été volontairement écartés, notamment Le Monde, Libération, Lyon décideurs, Lyon Capitale, Médiacités, Rue89Lyon, Tribune de Lyon…", d'une visite mercredi de M. Aulas dans le quartier populaire de La Duchère, écrit le conseil d'administration du club de la presse sur son site internet.

Cette association de défense des journalistes et de la liberté de la presse "tient à dénoncer très fermement cette pratique problématique qui consiste à sélectionner des journalistes, et à filtrer l'accès aux candidats".

Dans son communiqué titré "La presse encore une fois triée par le candidat Jean-Michel Aulas", elle s'inquiète de "pratiques qui se répètent" et posent "question" en période électorale.

Des médias s'étaient déjà plaints de ne pas avoir été conviés début septembre à Lyon à une conférence de presse commune de Jean-Michel Aulas et du chef des députés LR Laurent Wauquiez, qui venait lui apporter le soutien du parti Les Républicains.

L'entourage de M. Aulas a répondu jeudi dans un communiqué en assurant "adapter les formats de presse à la nature des évènements": "une déambulation de terrain n'a pas vocation à accueillir l'ensemble des rédactions, contrairement à un meeting ou à une conférence de presse", est-il écrit.

L'équipe de campagne cite la demi-douzaine de médias, dont l'AFP, qui ont couvert la déambulation à La Duchère, ajoutant qu'un communiqué sur le projet pour ce quartier avait été transmis à une "vingtaine de médias", qui "attestent de la diversité des titres sollicités et de la pluralité des lignes éditoriales représentées".

"En l'absence d'éléments factuels et objectifs, l'accusation de +tri+ de la presse ne peut être qu'infondée", conclut le communiqué, en rappelant que "81 journalistes" de "45 titres de presse et agences" ont été accrédités en septembre pour le premier meeting de M. Aulas, qui a aussi accordé "plus d'une dizaine d'interviews" à différents médias.

L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais se présente à la mairie de Lyon sans étiquette partisane mais avec le soutien de la droite et du centre, afin de battre l'écologiste sortant Grégory Doucet. Il est donné grand favori des sondages.

