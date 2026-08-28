Warsh estime que la Fed a "du pain sur la planche" si l'inflation reste supérieure à l'objectif fixé

* Le président de la Fed affirme que les taux d'intérêt à court terme constituent le principal outil de politique monétaire

* Warsh constate l'absence de progrès récents en matière d'inflation

* Il affirme que la Fed a besoin de signaux du marché aussi "bruts" que possible

par Howard Schneider et Ann Saphir

La banque centrale américaine "aura du pain sur la planche" si les décideurs politiques ne sont pas convaincus que l'inflation sous-jacente revient vers son objectif de 2%, a déclaré vendredi le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, dans des propos où il a reconnu que les conditions financières ne semblaient pas restrictives.

Au travers de ce discours, prononcé à l'occasion du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, Kevin Warsh s'est montré plus proche que jamais de reconnaître que des hausses des taux d'intérêt pourraient être nécessaires pour atténuer les pressions sur les prix.

"Nous devons être sûrs que l'inflation sous-jacente se rapproche de notre objectif, de manière claire et à un rythme suffisant. Sinon, nous avons du pain sur la planche. C'est notre travail (…) notre mandat (…) et la mission que nous devons remplir", a déclaré Kevin Warsh.

Si une grande partie de ce discours de 16 pages était consacrée à des enjeux majeurs, tels que l'influence de l'intelligence artificielle (IA), que Kevin Warsh estime essentiels à long terme, il comprenait également certaines remarques clés, notamment que "les taux d'intérêt à court terme constituent l'outil prédominant pour remplir le double mandat".

Kevin Warsh a notamment précisé que les recommandations des cinq groupes de travail qu'il a chargés d'étudier les enjeux à plus long terme "viendront plus tard et n'auront aucune incidence sur les décisions que nous prenons dans le contexte politique actuel. Mais je pense que, face aux futurs défis politiques, cet investissement intellectuel d'aujourd'hui nous permettra d'être bien mieux préparés".

Il n'a pas directement évoqué les récentes interventions sur les marchés menées par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, mais a indiqué que la Fed "a besoin de signaux clairs du marché, aussi bruts que possible", pour définir une politique monétaire appropriée.

Mais ce sont sans doute ses commentaires sur l'inflation qui ont le plus contribué à combler ce que certains avaient perçu comme une lacune dans les propos de Kevin Warsh lors de ses deux premières conférences de presse.

"Les progrès réalisés au cours des deux dernières années ont été modestes", a déclaré Kevin Warsh à propos des chiffres de l'inflation qui, selon l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) privilégié par la Fed, s'établissaient toujours à 3,7% en rythme annuel en juillet.

Les données récentes "ne m'indiquent pas que les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées", a-t-il ajouté.

À la suite de ces déclarations, les opérateurs ont réévalué leurs prévisions, tablant désormais sur une probabilité d'environ 50% d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 40% plus tôt dans la journée de vendredi.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis environ un mois, tandis que les indices boursiers ont légèrement amplifié leurs gains.

SURVEILLER LES PROJECTIONS D'INFLATION

Kevin Warsh n'a pas donné d'échéancier pour les hausses de taux et a explicitement précisé que ses remarques ne devaient pas être considérées comme des "indications prospectives", ni même comme la "fonction de réaction" plus explicite que les investisseurs et les analystes de la Fed lui ont suggéré de fournir, s'agissant de deux éléments qu'il estime inappropriés ou impossibles à fournir avec précision.

Ces commentaires constituent néanmoins ses déclarations les plus détaillées à ce jour sur la position de la Fed dans ses efforts pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, après plus de cinq ans passés au-dessus de ce seuil.

Il a également précisé qu'il considérait actuellement les anticipations d'inflation comme ancrées, même si elles devaient être "étroitement surveillées".

"C'est le rôle de la Fed de veiller à ce que les projections d'inflation ne se déstabilisent pas", a déclaré Kevin Warsh.

Il a également indiqué que non seulement l'économie semblait résiliente, mais que, compte tenu des taux d'intérêt actuels du marché et d'un taux directeur à court terme de la Fed inchangé depuis décembre, "les marchés du crédit et des prêts ne montrent guère de signes de resserrement monétaire", des commentaires qui pourraient ouvrir la voie à des arguments en faveur d'une hausse des taux si l'inflation persiste.

Lors de la réunion de juillet, un climat favorable à un resserrement de la politique monétaire régnait, trois responsables ayant exprimé leur désaccord avec la décision de maintenir le taux directeur inchangé dans la fourchette actuelle de 3,50% à 3,75%, où il se situe depuis décembre.

(Rédigé par Howard Schneider, avec la contribution d'Ann Saphir ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)