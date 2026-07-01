Warsh, de la Fed, prévoit de tirer davantage parti des données économiques d'ici un an

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* Warsh attribue en partie les erreurs de la Fed en matière d'inflation à la mauvaise qualité des données

* Warsh estime que des données de meilleure qualité aideraient la Fed à prendre de meilleures décisions politiques

* Le rapport mensuel sur l'emploi du ministère américain du Travail sera publié jeudi

par Howard Schneider, Balazs Koranyi et Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a fixé mercredi un calendrier ambitieux pour que la banque centrale américaine « découvre » et commence à s'appuyer sur des données économiques en temps réel, qu'il juge supérieures aux rapports gouvernementaux qu'il qualifie de problématiques. « Mon objectif est que, d’ici neuf à douze mois, nous utilisions de nouvelles technologies pour comprendre ce qui se passe dans l’économie réelle de manière simultanée et en temps réel, ce qui nous permettra, en tant que banquiers centraux, de prendre de meilleures décisions, sans avoir à nous fier uniquement aux données fournies par les agences gouvernementales, qui présentent des problèmes de mesure et s’appuient sur des enquêtes qui ne sont plus pertinentes », a déclaré Warsh lors d’un forum sur la politique monétaire au Portugal. « Les données que je privilégie sont à notre portée, et si nous faisons notre travail, nous serons ici dans un an et nous dirons que nous avons découvert des données qui nous aident à prendre de meilleures décisions. »

La Fed utilise actuellement un large éventail de données provenant du secteur public, du secteur privé et de ses propres services, tant publiques que non publiques, pour suivre l’évolution de l’économie et déterminer son orientation, alors qu’elle s’efforce de fixer les taux d’intérêt de manière à soutenir l’emploi et à maîtriser l’inflation.

Warsh a critiqué la Fed pour s’appuyer trop fortement sur des données officielles qui sont en retard ou qui donnent une image faussée de la situation actuelle, et affirme que la mauvaise qualité des données, qui alimente une prise de décision déficiente de la Fed, est la principale responsable du fait que l’inflation se maintient au-dessus de l’objectif depuis plus de cinq ans.

Les collègues de Warsh à la Fed, quant à eux, affirment généralement qu’ils s’efforcent d’éviter d’être pris au dépourvu par des données qui sont ensuite révisées ou qui ne reflètent pas la réalité actuelle, en s’appuyant sur les tendances observées au fil du temps — une approche que Warsh a lui-même adoptée mercredi en éludant les questions sur l’impact des récents rapports économiques sur la politique monétaire.

Ils ajoutent que leurs efforts pour sonder les chefs d’entreprise et les organisations à travers le pays, dont un résumé est publié régulièrement dans le « Beige Book » de la Fed, les aident à suivre en temps réel les évolutions de l’économie que les données officielles mettent parfois plus de temps à refléter.

Mercredi, Warsh a déclaré qu’il commencerait la semaine prochaine à nommer les membres de ses cinq nouveaux groupes de travail, dont l’un se consacre à la recherche de nouvelles sources et méthodes de collecte de données.

La volonté manifeste de Warsh de réduire la dépendance vis-à-vis des données gouvernementales intervient alors qu’une des principales agences américaines de collecte de données, le Bureau américain des statistiques du travail, s’apprête à accueillir un nouveau directeur qui a promis de résoudre les problèmes techniques qui nuisent à la fiabilité de ses rapports économiques essentiels.

L’un de ces rapports, le rapport mensuel sur l’emploi, doit être publié jeudi.

Le président américain Donald Trump a limogé l’ancien directeur du BLS pour avoir produit ce qu’il a qualifié de “fausses données”, après que l’agence eut publié d’importantes révisions montrant que la croissance de l’emploi était bien plus faible que ce qui avait été initialement annoncé.

Le nouveau candidat choisi par Trump pour occuper ce poste, Brett Matsumoto, a déclaré qu’il ne pensait pas que les données aient été truquées, mais que leur collecte pouvait être améliorée. Selon les économistes, le problème réside en partie dans la baisse des taux de réponse initiaux aux enquêtes sur l’emploi, ce qui entraîne des révisions ultérieures à mesure que davantage de réponses sont enregistrées.

Le Bureau d’analyse économique (BEA) a récemment annoncé un changement dans la manière dont il produit certaines données sur l’inflation, ce qui devrait, selon les prévisions générales, entraîner des révisions à la baisse de ses chiffres en septembre.

Warsh indique que son groupe de travail pourrait proposer des pistes pour améliorer les données officielles, mais aussi pour produire des informations plus actualisées sur l’économie.