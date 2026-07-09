Warsh, de la Fed, fait appel à un large groupe de personnalités extérieures à la Fed pour superviser cet examen

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* La Fed nomme 15 personnalités extérieures à la tête de cinq groupes de travail

* Ces groupes d'experts examineront les données, l'inflation, la productivité, la communication et la gestion du bilan

* M. Warsh a déclaré qu'il espérait recevoir les recommandations des groupes de travail d'ici la fin de l'année

par Howard Schneider et Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a fait appel à un groupe d’économistes et d’anciens responsables de banques centrales, aux profils variés et à la diversité intellectuelle, pour superviser les cinq groupes de travail qu’il met en place afin d’examiner les opérations de la banque centrale américaine. Ces groupes se pencheront sur des questions techniques, telles que la gestion du bilan, ainsi que sur des enjeux tournés vers l’avenir, comme l’impact de l’intelligence artificielle.

M. Warsh a annoncé la création de ces groupes de travail lors de la conférence de presse qui a suivi sa première réunion de politique monétaire en tant que président de la Fed, les 16 et 17 juin.

Jeudi, la banque centrale a nommé 15 personnes à la tête de ces groupes, qui s'appuieront sur le personnel de la Fed mais “fonctionneront de manière indépendante, avec pour mandat de s'en tenir aux faits, de formuler des commentaires sincères et de produire des conclusions rigoureuses à l'intention du Comité fédéral de l'open market”, a indiqué la Fed dans un communiqué.

Ce groupe rassemble des personnalités issues de tout l’éventail politique: Raj Chetty, professeur d’économie à l’université de Harvard et pionnier de l’utilisation de données alternatives et en temps réel pour analyser la situation des ménages et des quartiers, contribuera à diriger un groupe de travail sur les données; le célèbre investisseur dans le secteur des technologies Marc Andreessen figure parmi les trois co-responsables d’un groupe de travail sur la productivité et l’emploi; et Greg Mankiw, ancien président du Conseil des conseillers économiques sous l’administration de George W. Bush, qui codirige un groupe de travail sur l’inflation.

Parmi les personnes nommées figurent d’anciens gouverneurs des banques centrales du Brésil, d’Angleterre et d’Inde, ainsi que Thomas Sargent, lauréat du prix Nobel d’économie et actuellement professeur d’économie à l’université de New York, qui rejoindra le groupe de travail sur l’inflation.

“L’économie américaine a considérablement évolué au cours de la dernière génération, et jamais autant qu’aujourd’hui. Chaque groupe de travail examinera attentivement si les moyens et les méthodes des décideurs politiques, leurs outils d’analyse et leurs approches politiques peuvent être améliorés”, a déclaré M. Warsh dans un communiqué. “L’objectif est clair: veiller à ce que la Fed soit la mieux placée pour atteindre nos objectifs en cette période décisive.”

La Fed n’a pas fourni davantage de détails sur la manière dont ces groupes vont procéder ni sur le calendrier de leurs travaux, bien que M. Warsh ait indiqué, lors de sa première conférence de presse, qu’il espérait recevoir des recommandations d’ici la fin de l’année.

M. Warsh, qui a été gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, s’était montré, depuis son départ de la banque centrale, de plus en plus critique à l’égard de son approche de la politique monétaire et du maintien d’un bilan colossal se chiffrant en milliers de milliards de dollars. Plus récemment, avant sa nomination par le président Donald Trump à la tête de la banque centrale, il avait identifié d’autres domaines qui, selon lui, méritaient une attention particulière, notamment l’utilisation de données de pointe en “temps réel” pour mieux aligner les décisions de la Fed sur l’économie, ainsi que l’influence potentielle de l’intelligence artificielle sur la productivité et l’emploi.

Outre les données, l’inflation et la productivité, deux autres groupes de travail se pencheront sur la communication de la Fed et la gestion de son bilan.

En confiant l’examen de ces cinq domaines clés à des experts externes — “les meilleurs esprits issus d’un large éventail de disciplines”, selon les termes de M. Warsh —, ce processus se distinguera des récentes réévaluations menées par la Fed, qui reposaient davantage sur des analyses et des discussions internes.

On ignore par exemple quel rôle les sept gouverneurs de la Fed ou les douze présidents des banques régionales de réserve pourraient jouer dans les examens menés par les groupes de travail.

Mais l’annonce reconnaît également que les travaux des groupes de travail ne constituent qu’un point de départ pour des recommandations, dont les plus importantes devront probablement être approuvées par les collègues de M. Warsh. En cas de changement véritablement fondamental, la Fed s’est généralement appuyée sur un large consensus, voire un consensus unanime, avant d’aller de l’avant.