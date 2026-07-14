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Warsh, de la Fed : Engagé envers les mandats d'inflation et d'emploi
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mardi qu'il était tout aussi attaché à la mission de la Fed en matière d'emploi qu'à celle relative à l'inflation, qu'il n'a cessé de mettre en avant depuis sa prise de fonction à la tête de la banque centrale américaine.

“Aucun aspect de la mission que vous nous avez confiée ne nous est moins cher que les autres”, a déclaré Kevin Warsh aux membres de la commission des services financiers de la Chambre des représentants. “La stabilité des prix et le plein emploi ne s’opposent pas. Je m’engage à respecter ces deux objectifs.”

Interrogé par la suite sur sa disposition à prendre des mesures ciblées pour remédier aux disparités entre les taux de chômage et les opportunités des Noirs et des Blancs, Kevin Warsh a répondu: “Les États-Unis ne peuvent se permettre de laisser qui que ce soit de côté. Les opportunités économiques, qui sont essentielles à la trajectoire de croissance de l’Amérique au cours des cinq et dix prochaines années, impliquent que chaque Américain doive avoir la possibilité d’être productif.”

Banques centrales
Inflation
Kevin Warsh
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