Warsh, de la Fed, annonce des changements dans le déroulement des futures réunions du FOMC

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* Le président de la Fed, Kevin Warsh, présente un nouveau programme pour les réunions du FOMC

* Il précise que certaines réunions du FOMC seront consacrées à des questions stratégiques

* Le nouveau rythme des réunions pourrait compliquer les ajustements de la politique monétaire

(Refonte et ajout de détails dans l'ensemble du texte)

par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que la banque centrale commencerait à consacrer l’une de ses huit réunions de politique monétaire régulières l’année prochaine, et deux en 2028, à l’examen des enjeux majeurs auxquels l’institution est confrontée, et qu’elle ne les utiliserait pas pour envisager des changements de politique monétaire.

« Nous estimons que huit réunions par an constituent le nombre adéquat pour le Comité fédéral de l’open market (FOMC), mais en 2027, une réunion sera exclusivement consacrée à la stratégie générale de politique monétaire, sans qu’aucun vote sur le taux des fonds fédéraux ni aucune déclaration de politique monétaire ne soient prévus », a déclaré Warsh lors d’une conférence de presse.

« Les autres seront des réunions ordinaires du FOMC consacrées à la définition de la politique monétaire, et je m’attends à ce qu’en 2028, nous ayons deux réunions consacrées aux discussions stratégiques et six… à la définition de la politique monétaire. »

« Pour définir une politique appropriée, il faut évaluer les évolutions à court terme à des intervalles opportuns, réguliers et riches en informations », a déclaré Warsh.

« Mais il est tout aussi important que nous réservions, en tant que groupe intellectuellement diversifié, du temps et de l’espace pour des délibérations stratégiques, pour repenser les grandes questions, pour envisager des horizons à plus long terme et pour nous concentrer, comme je le dis, sur la partie à gauche de la virgule décimale », a déclaré le dirigeant de la Fed.

Ce changement dans l’organisation du calendrier de la Fed pourrait réduire sa capacité à réagir aux évolutions rapides de l’économie, même si la banque centrale conserve la possibilité de modifier sa politique monétaire en dehors des réunions du FOMC, ce qu’elle a fait de manière ponctuelle au fil des ans, et plus récemment début 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 s’est installée. On ignore encore comment ces nouvelles réunions affecteront les autres processus d’examen des politiques de la Fed.

Il s’agit de la dernière mesure en date prise par Warsh dans le cadre de la refonte de la conduite de la politique monétaire et de la manière dont celle-ci est communiquée au public. Le dirigeant de la Fed ne donne pas d’“orientations prospectives” sur les perspectives et ne soumet pas de prévisions personnelles dans le cadre des projections trimestrielles de la banque centrale.

Warsh, qui a pris la présidence de la Fed en mai, a également supervisé un raccourcissement notable du communiqué publié par la banque centrale à l’issue des réunions du FOMC, et a réduit la durée des conférences de presse qui suivent ces réunions.

Lors de la conférence de presse, des journalistes ont demandé à Warsh quel type d’informations pourrait émerger des réunions du FOMC consacrées à une analyse plus approfondie de la politique monétaire, et il a laissé entendre que la question était toujours à l’étude.

Le dirigeant de la Fed a déclaré qu’“il n’est pas évident” de savoir ce que la Fed annoncera à l’issue de ces réunions. “La décision concernant le nouveau format des réunions est relativement récente” et “dès que nous en connaîtrons les détails… nous serons prêts à vous en faire part.”

Alors que Warsh n’a donné aucune indication sur les réunions du FOMC qui ne feraient plus l’objet de décisions de politique monétaire, Omair Sharif, président du cabinet de prévisions Inflation Insights, a déclaré qu’il pensait que la réunion d’octobre de l’année prochaine serait la première à ne pas comporter de délibérations sur les taux, étant donné qu’elle se situe entre deux réunions incluant des prévisions trimestrielles.

“Cela signifierait un intervalle de 12 semaines entre deux changements de politique monétaire, mais cela signifierait également qu’ils disposeraient de deux séries de rapports sur l’inflation, entre autres données, compte tenu du calendrier de publication de 2027, au lieu d’une seule”, a expliqué Sharif à ses clients dans une note.