Warsh affirme que la politique n'a joué aucun rôle dans la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, prise par le groupe qu'il a « l'honneur » de diriger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Fed maintient son taux directeur inchangé dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %

* La politique n'a joué aucun rôle, affirme M. Warsh

* M. Bessent affirme que lui-même et M. Trump ont « une grande confiance » en M. Warsh

par Howard Schneider et Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi qu’il était « honoré » de diriger les responsables de la politique monétaire de la banque centrale et a affirmé que la politique n’avait joué aucun rôle dans leur décision de ne pas relever les taux, réfutant ainsi, au moins indirectement, l’allégation du président Donald Trump selon laquelle le Conseil de la Fed serait partisan et opposé à lui.

« Nous venons tout juste de sortir d’une sacrée dispute familiale » lors de la dernière réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC), a déclaré M. Warsh aux journalistes après que la Fed eut conclu une réunion de deux jours par la décision de maintenir le taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.

« Je pense que nous avons pris la bonne décision politique pour le moment présent, et je suis honoré d’être ici et d’être le président de ce groupe », a-t-il déclaré.

« La politique n’a joué aucun rôle dans cette décision », a ajouté M. Warsh. « Je viens de passer deux jours avec mes collègues à l’étage. Je n’ai entendu aucune remarque sur la politique. Je n’ai entendu aucune référence à la politique, aux élections ou à ce qui va se passer la semaine prochaine. »

Les élections qui se tiendront le 3 novembre détermineront si le Parti républicain de Trump conservera sa majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Les électeurs affirment que les préoccupations liées au pouvoir d’achat, illustrées à la fois par l’inflation actuelle et par le coût élevé de l’emprunt, sont au cœur de leurs préoccupations à l’approche du scrutin.

M. Warsh a déclaré que ses collègues et lui-même disposeraient, dans les semaines à venir, de nombreuses données qui les mettraient « en meilleure position » en décembre pour décider s’il convient de relever les taux, et que, bien que la période à venir soit « riche en informations », cela n’aurait « rien à voir » avec la politique.

Au cours de ses premier et deuxième mandats à la Maison Blanche, Trump a vivement critiqué la banque centrale pour ne pas avoir procédé à d’importantes baisses de taux, et après la décision de la Fed en septembre de relever les taux, il a qualifié les collègues de M. Warsh d’« hostiles » et de « partisans ».

Trump n’a pas attaqué Warsh lui-même, comme il le faisait régulièrement avec l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, et mercredi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que lui-même et le président avaient « une grande confiance dans la capacité du président Warsh à maintenir la Fed sur la bonne voie, entre croissance et inflation ».

Mercredi, Trump a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas discuté avec Warsh de la décision de la banque centrale.

Pour autant, la conférence de presse de mercredi a montré à quel point Warsh évolue en terrain miné pour rester dans les bonnes grâces de Trump tout en essayant de rassurer les marchés financiers sur sa volonté de lutter de manière crédible contre une inflation qui reste élevée.

L’administration continue de militer contre les hausses de taux, et M. Bessent a déclaré mercredi à CNBC que, même si « certains » membres du Conseil de la Fed estiment que le fait de laisser l’inflation rester aussi élevée pendant si longtemps témoigne d’un « manque de volonté », il ne pense pas que ce soit nécessairement le cas.

La gouverneure de la Fed Lisa Cook a été l’une des deux dissidentes lors de la décision de mercredi, préférant une nouvelle hausse des taux d’un quart de point plutôt que le statu quo sur lequel les dix autres membres du Conseil des gouverneurs de la Fed se sont mis d’accord.

Trump tente de limoger Lisa Cook depuis plus d’un an; une procédure administrative à la Maison Blanche est prévue pour le 5 novembre. Il a également demandé à Jerome Powell de quitter son siège au sein du Conseil des gouverneurs de la banque centrale. Ces deux dossiers ont des enjeux majeurs pour le statut de la Fed en tant qu’organe décisionnaire indépendant.

Interrogé sur sa participation éventuelle à la procédure engagée par la Maison Blanche contre Mme Cook, M. Warsh a toutefois répondu: « Pas à ma connaissance. »

Warsh a été choisi par Trump pour succéder à Powell, qui avait lui-même été nommé par Trump à la tête de la Fed. Powell s’est rapidement mis le président à dos pour ne pas avoir suivi ses conseils en matière de politique monétaire.

Lorsque M. Warsh a pris la tête de la Fed fin mai, M. Trump s’est dit convaincu que M. Warsh baisserait les taux et qu’il ne l’aurait pas choisi pour ce poste s’il n’en avait pas été certain.

Au lieu de cela, la persistance de l’inflation et les doutes des marchés quant à l’indépendance de Warsh ont conduit le nouveau président de la Fed à adopter une position intransigeante en s’engageant à défendre l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed, une hausse des taux en septembre et d’autres étant jugées probables.

Jusqu’à présent, Trump a accordé le bénéfice du doute à Warsh, imputant la hausse des taux à un groupe de gouverneurs nommés par l’ancien président Joe Biden, dont fait partie Cook.