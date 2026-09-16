Warsh affirme que la Fed continuera de se concentrer sur l'inflation, les tendances sous-jacentes ne s'étant pas sensiblement améliorées

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La Réserve fédérale continuera de se concentrer principalement sur la maîtrise de l'inflation, a déclaré mercredi le président de la Fed, Kevin Warsh, après que la banque centrale américaine eut relevé ses taux.

"Notre priorité reste donc la stabilité des prix, qui fait partie de notre mandat. Le fait est que l'inflation est trop élevée, et ce depuis trop longtemps. Les chiffres de l'inflation de cet été ne me permettent pas de conclure à une amélioration significative des tendances sous-jacentes", a déclaré Warsh lors d'une conférence de presse.