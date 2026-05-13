Warsh a de grands projets pour la Fed, mais les résultats pourraient prendre du temps

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* Les modifications du bilan, l'analyse de l'inflation et d'autres questions devraient se faire progressivement

* Les idées de Warsh impliqueraient des changements techniques et culturels au sein de la banque centrale

* Des contre-arguments concernant l'IA et le bilan commencent déjà à se dessiner

(ajoute la confirmation par le Sénat) par Howard Schneider et Ann Saphir

Quinze ans après avoir quitté la Réserve fédérale en désaccord avec un programme d'achat massif d'obligations qui lui a depuis imposé un portefeuille de 6.700 milliards de dollars, Kevin Warsh revient à la tête de la banque centrale américaine avec un vaste programme de réformes qui pourrait être difficile à traduire en changements rapides. Le Sénat américain a confirmé Warsh mercredi pour un mandat de quatre ans à la présidence de la Fed lors d'un vote largement conforme aux lignes de parti, sa prestation de serment devant avoir lieu dans les jours à venir.

Ses critiques à l'égard de la banque centrale ont porté sur tous les aspects, de la manière dont la Fed surveille l'inflation à sa volonté de renflouer les marchés, en passant par sa stratégie de communication. Les changements éventuels pourraient impliquer non seulement des réformes techniques des analyses économiques de la banque centrale, mais aussi des ajustements délicats dans la manière dont la Fed s'adresse aux marchés financiers et au grand public – des questions déjà longuement débattues et considérées comme difficiles à modifier rapidement. Le président Donald Trump s’est heurté à plusieurs reprises au président de la Fed, Jerome Powell, exigeant initialement des baisses de taux d’intérêt, puis intensifiant ses pressions en tentant de limoger la gouverneure de la Fed Lisa Cook et en lançant une enquête pénale du ministère de la Justice sur Powell, que beaucoup considèrent comme une attaque plus large contre l’indépendance de la banque centrale. L’affaire Cook est en instance devant la Cour suprême des États-Unis et le ministère de la Justice a clos son enquête sur Powell.

Le mandat de huit ans de Powell à la tête de la Fed prend fin vendredi, mais il a décidé de conserver son siège au Conseil des gouverneurs de la banque centrale jusqu’à ce que l’enquête soit complètement close, en partie pour protéger la Fed contre de nouvelles attaques juridiques de la part de l’administration.

Warsh, avocat et financier de 56 ans, pourrait rapidement changer de ton et, à sa discrétion, réduire des éléments tels que les conférences de presse, marquant ainsi un retour à la forme plus sobre et opaque de la banque centrale qui existait avant que la récession et la crise financière de 2007-2009 ne déclenchent une tendance à fournir davantage d’explications publiques et d’“indications prospectives” aux marchés sur l’orientation de la politique monétaire. Warsh n’est pas partisan de cette approche, mais il “ne veut pas non plus perturber les marchés.” Il y a tant de choses qu’il souhaite accomplir et cela va simplement prendre du temps,” a déclaré Randall Kroszner, professeur d’économie à l’université de Chicago qui a siégé aux côtés de Warsh en tant que gouverneur de la Fed de 2006 à 2009. “Il ne s’agit pas simplement de “leur couper la tête” ou de faire en sorte que, du jour au lendemain, le bilan s’élève à 4.000 milliards de dollars.”

AU-DELÀ DES TAUX D'INTÉRÊT Le défi immédiat de Warsh sera de naviguer entre les demandes de baisse des taux de Trump et les données économiques qui ne laissent guère de marge de manœuvre. Le taux de chômage américain reste relativement bas, à 4,3 %, tandis que l'inflation, l'autre enjeu clé géré par la Fed, reste bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale et devrait continuer à augmenter . En fait, lorsque Warsh présidera sa première réunion de politique monétaire en juin, ce sera peut-être déjà une victoire pour lui s'il parvient à empêcher ses collègues du Comité fédéral de l'open market (FOMC), chargé de fixer les taux, d'affirmer qu'une hausse des taux pourrait en réalité s'avérer nécessaire . Trois responsables de la Fed ont exprimé leur désaccord lors de la réunion des 28 et 29 avril, en faveur d'une nouvelle formulation allant dans ce sens, et cette tendance pourrait s'amplifier compte tenu d'une inflation qui s'étend au-delà de ce qui peut être attribué aux droits de douane ou à la hausse des prix du pétrole.

Powell a bénéficié d'environ six mois de répit après que Trump l'eut promu au poste de président de la Fed en 2018 avant que le président ne commence à le critiquer, et à ce stade, les investisseurs ne s'attendent pas à des baisses de taux avant 2028.

Au cours de l’année écoulée, dans ses discours, ses interviews et ses auditions publiques, Warsh a avancé divers arguments expliquant pourquoi les taux d’intérêt pourraient encore baisser malgré les données actuelles: les gains de productivité découlant de l’intelligence artificielle pourraient rendre tout moins cher; la réduction des avoirs de la Fed en obligations à long terme pourrait justifier une baisse des taux à court terme; et des mesures alternatives et plus précises de l’inflation montrent en réalité que les prix augmentent plus lentement que ne le soulignent actuellement les chiffres mis en avant par la Fed.

S'il dispose d'arguments raisonnables sur chacun de ces points, les étayer par des recherches solides et convaincre ses collègues décideurs politiques prendra du temps, si tant est que cela soit possible.

D'anciens membres du personnel et responsables de la Fed ont déclaré que les premières mesures les plus probables consisteraient pour Warsh à commander une série d'examens internes, suivis de débats au sein du FOMC et, plus tard, de changements potentiels concernant, par exemple, les règles relatives aux réserves bancaires – une voie possible vers un bilan plus réduit – ou l'intégration de données d'inflation différentes dans les discussions sur la politique monétaire. Warsh a également indiqué qu’il souhaiterait modifier certains outils de communication établis de longue date, tels que le “Summary of Economic Projections” (SEP) trimestriel, qui comprend le graphique “dot plot” présentant les projections de taux. Il existe un mécontentement généralisé concernant certains aspects du SEP, par exemple, ce qui en fait un domaine susceptible de faire l’objet d’une réforme rapide. Mais tant les SEP publiés par la banque centrale que les conférences de presse tenues par le président de la Fed sont devenus des outils puissants pour façonner les attentes du public. Dans une récente enquête de la Brookings Institution auprès d’experts de la Fed issus du monde universitaire et du secteur privé , la quasi-totalité des 29 personnes interrogées ont jugé la conférence de presse d’après-réunion “utile ou extrêmement utile” et un peu plus de la moitié ont dit la même chose du SEP et du “dot plot”.

Les conférences de presse, en particulier, constituent “une norme internationale” pour expliquer les décisions de politique monétaire et les perspectives économiques, a déclaré l’ancien président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, doyen de la Mitch Daniels School of Business de l’université Purdue. “Je pense qu’il serait difficile de changer cela.”

DES CONTRE-ARGUMENTS SE DÉVELOPPENT DÉJÀ

Sur d'autres questions, d'anciens responsables et membres du personnel de la Fed affirment que les propositions de Warsh devraient être examinées comme n'importe quelle autre.

Des idées circulent déjà sur la manière de réduire le bilan, par exemple, mais le scepticisme règne quant à l'idée de Warsh selon laquelle la réduction des portefeuilles obligataires permettrait des baisses de taux. Les commentaires de Warsh sur l’impact de l’amélioration de la productivité sur l’inflation sont également largement acceptés – en théorie – mais suscitent des doutes quant au calendrier et aux implications pour les taux. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a présenté la semaine dernière un scénario alternatif dans lequel la révolution de l’IA serait si largement anticipée que les gens commenceraient à dépenser dès aujourd’hui les gains attendus sur leurs actions et leur patrimoine, ce qui ferait grimper l’inflation et obligerait la Fed à relever ses taux.

La divergence de vues porte moins sur ce que l’IA signifie pour l’économie que sur le timing et le risque: combien de temps l’amélioration de la productivité mettra-t-elle à faire baisser l’inflation par rapport à l’incitation à des dépenses supplémentaires aujourd’hui, et la Fed peut-elle compter en toute sécurité sur une future désinflation pour prendre le risque de baisser les taux dès maintenant?

“Il a peut-être raison en ce qui concerne l’impact sur la demande par rapport à celui sur l’offre,” a déclaré Goolsbee aux journalistes après avoir participé à une conférence à Los Angeles. “Je pense que cela mérite réflexion… Je ne sais pas quelles seront les règles du débat… J’espère, pour ce qui me concerne… qu’il s’appuiera sur des recherches économiques sérieuses.”