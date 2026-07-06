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Waller, de la Fed : les indications prospectives sont « utiles », mais pas en toutes circonstances
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Waller estime que les indications données à l'automne 2021 ont accéléré la hausse des taux du marché avant même les hausses effectives de la Fed

* Il a déclaré que ces indications avaient entravé la conduite de la politique monétaire lorsque la Fed avait reporté la hausse des taux à mars 2022

* Waller ne fait aucune mention de ses opinions actuelles sur la politique monétaire dans son discours préparé

par Howard Schneider

Les indications prospectives peuvent constituer un « outil précieux » qui accélère l’impact de la politique monétaire dans de bonnes circonstances, même si elles peuvent poser problème lorsqu’elles sont utilisées de manière rigide, a déclaré lundi Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, dans un discours mettant en lumière le débat au sein de la banque centrale sur la manière dont la politique monétaire devrait être abordée.

« Je continue de penser que les indications prospectives peuvent être un outil précieux qui, par moments, a considérablement renforcé l’élaboration de la politique monétaire et qui restera utile », a déclaré M. Waller dans un discours préparé pour une conférence de la Banque d’Italie à Rome sur la transmission de la politique monétaire.

Bien que l’on estime que les variations des taux d’intérêt puissent mettre un à deux ans à influencer l’économie, M. Waller – qui, contrairement au président de la Fed Kevin Warsh, est titulaire d’un doctorat en économie et s’appuie fortement sur les résultats de la recherche pour définir ses positions politiques – a noté que lorsque la Fed a commencé, à l’automne 2021, à orienter les investisseurs vers de futures hausses de taux, les taux d’intérêt du marché ont commencé à augmenter régulièrement.

« Lorsqu’elles fonctionnent, les indications prospectives peuvent modifier les conditions économiques plus rapidement que le simple ajustement du taux directeur », a déclaré M. Waller.

Ses remarques contrastent avec le ton adopté par M. Warsh, qui a souligné que les indications prospectives peuvent rendre une banque centrale moins agile dans sa réponse aux nouvelles évolutions économiques et qui a découragé leur utilisation – du moins dans le contexte actuel. Le communiqué publié à l’issue de la première réunion de M. Warsh en tant que président ne faisait plus mention du type d’ajustements de taux que la Fed pourrait effectuer.

M. Waller a toutefois noté, à l’instar de M. Warsh, qu’il existe des moments où fournir des indications sur la politique future « a constitué un frein plutôt qu’une aide ».

L’automne 2021 en est un exemple, a-t-il ajouté, lorsque la Fed a évoqué une hausse des taux, mais s’est sentie tellement liée par ses indications antérieures qu’elle n’a approuvé une hausse des taux qu’en mars 2022.

Sans donner son avis sur la situation actuelle, M. Waller a également souligné que les indications prospectives peuvent poser problème lorsque plusieurs scénarios ou résultats économiques différents semblent tout aussi plausibles.

Les responsables de la Fed sont actuellement partagés entre l’inflation et les risques pesant sur l’emploi, se demandant laquelle de ces deux questions constitue la principale préoccupation.

« Si elles ne sont pas suffisamment souples, elles peuvent entraver la transmission de la politique monétaire. Et, dans certains cas, il vaut mieux ne pas y recourir du tout », a déclaré M. Waller.

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