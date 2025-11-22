 Aller au contenu principal
Vous voulez voir l'Italie à la Coupe du monde… d'une courte tête
22/11/2025 à 11:39

Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête

Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête

Vittoria !

À la question « Voulez-vous que l’Italie se qualifie pour la Coupe du monde ? » , vous avez été 54% à répondre « oui » , contre 46% pour le camp du « non » . Si les tickets pour le Mondial étaient distribués par référendum, la Nazionale serait donc déjà invitée à la fête, mais d’une (très) courte tête. Elle peut au moins se réjouir en se disant qu’elle pourra compter sur une majorité de soutiens parmi les lecteurs de sofoot.com en mars prochain, lors de ses barrages contre l’Irlande du nord puis éventuellement le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine.…

TB pour SOFOOT.com

