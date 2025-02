Vous êtes en faveur de la suppression du mercato hivernal !

Ah, le mercato hivernal. Certains peuvent trouver cette période injuste, d’autres sont en faveur de la possibilité de faire des ajustements en milieu de saison. Ce qui est certain, c’est que ce sujet divise. En réalité, c’est un sujet tout à fait politique. Vous êtes 60% à penser que oui, il faut supprimer le mercato hivernal. Mais derrière ce oui, nous allons voir qu’il se cache une véritable idéologie socialiste. À l’inverse, le camp du « non » prône le capitalisme. Une belle analogie sociétale, et pour une fois, c’est la gauche qui l’emporte.

La solution du marché local

Stevealbinos pose les bases du débat : « OUI quand t’as pas un rond à dépenser, NON quand t’es blindé de thunes », stipule-t-il. Les socialistes ont monopolisé le débat. Salif-Georges Béret-Keita utilise les grands mots pour toucher les sentiments des électeurs : « J’estime également préférable de supprimer le mercato estival et toute forme de traite d’êtres humains, quel qu’en soit le prix. Les joueurs et les joueuses ne sont pas des marchandises. Les coach.es non plus. Le Code du Travail doit s’appliquer strictement sur la base de CDD. » …

RA pour SOFOOT.com