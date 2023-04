Vous êtes amateur de frites ? Cela pourrait favoriser la dépression

Une conséquence assez inattendue. Si les effets néfastes d'une alimentation trop grasse sur l'organisme sont désormais bien connus, des chercheurs chinois sont parvenus à déterminer que les produits frits peuvent impacter également votre santé mentale. Selon l'étude, repérée par CNN, les frites pourraient faciliter l'apparition de la dépression. Enfin presque... Car selon des médecins américains, ce lien pourrait tout aussi bien être inverse : des personnes à tendance dépressive se « réfugiant » dans une nourriture « réconfortante ».

« La consommation fréquente d'aliments frits, en particulier la consommation de pommes de terre frites, est associée à un risque d'anxiété et de dépression de 12 % et 7 % plus élevé respectivement chez les hommes et les jeunes consommateurs », jugent les auteurs de l'étude, dans la revue scientifique américaine PNAS , publiée le 24 avril dernier.

Frites : le danger des classementsCette étude a été menée sur une vaste population de plus de 140.000 personnes et sur une longue période : plus de 11 ans. Au total, l'étude a recensé 8 294 cas d'anxiété et 12 735 cas de dépression chez les participants qui consommaient des aliments frits. D'autant, que selon les chercheurs chinois d'Hangzhou, le risque de dépression est plus élevé - de 2 % - entre les pommes de terre frites et la viande blanche frite.

