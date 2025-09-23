« Vous devez pouvoir être arrêtés à l’aéroport » : Piketty trouve la taxe Zucman trop molle

Encore trop molle, la proposition de Gabriel Zucman ? C'est l'avis de l'économiste Thomas Piketty, pour qui sa proposition d'imposition à 2 % du patrimoine des grandes fortunes de plus de 100 millions d'euros constitue « le strict minimum ». Dans un entretien à Bloomberg , il a par ailleurs estimé que cette « taxe Zucman » était même « trop faible, compte tenu de l'ampleur de la dette publique et de l'ampleur des nouveaux investissements nécessaires ».

Cette potentielle taxe a suscité l'ire de plusieurs grandes fortunes et patrons d'entreprise, qui refusent bien évidemment de s'y soumettre. Arthur Mensch, le dirigeant de Mistral, a par exemple déclaré qu'il « ne pourrait évidemment pas payer » une taxe de 2 % sur son patrimoine. Bernard Arnault, plus grande fortune française, a quant à lui qualifié Gabriel Zucman de « militant d'extrême gauche ».

« Le mirage de la taxe Zucman face au décrochage économique français » Le risque évoqué est que ces milliardaires quittent le pays pour ne pas devoir s'acquitter de la taxe. Afin d'éviter cela, Thomas Piketty propose un système où les individus seraient redevables proportionnellement à leur nombre d'années de résidence en France. « Si vous ne la payez pas, vous vous mettez dans la même position que quiconque décide de ne pas payer d'impôt – vos actifs peuvent être gelés, vous pouvez être arrêtés à l'aéroport », a menacé