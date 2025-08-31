 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vote de confiance: Valls appelle à éviter un "suicide collectif"
information fournie par AFP 31/08/2025 à 13:59

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à Paris le 10 juillet 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a appelé dimanche les forces politiques à éviter "un suicide collectif" et à "trouver la voie du dialogue et du compromis" en amont du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre.

"Voulons-nous d'un suicide collectif, pas pour le gouvernement, mais pour le pays?", a lancé l'ancien Premier ministre de François Hollande sur France Inter, comparant la situation des forces politiques françaises à un "dilemme du prisonnier".

"Tout le monde veut discuter, tout le monde veut s'en sortir, mais les intérêts de chacun, en l'occurrence de chaque formation politique, vont à l'encontre, vont contre l'idée de trouver un chemin et un accord", a-t-il estimé.

Manuel Valls avait déjà appelé vendredi à un "compromis allant des socialistes jusqu'aux républicains (LR), en passant par le bloc central" pour éviter "une crise de régime", brandissant la menace pour le PS, son ancien parti, d'être "balayé" en cas de dissolution.

Il a, à nouveau, soutenu dimanche que des élections législatives anticipées "amèneraient incontestablement le Rassemblement national à un niveau jamais atteint et peut-être même à la majorité absolue".

"Ça, je ne le veux pas, et donc de toutes mes forces, j'appelle tout le monde à se ressaisir et à trouver la voie du dialogue et du compromis", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'y a pas d'autre solution".

Au même moment, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a souligné sur BFMTV la décision "irrévocable" de son parti de voter contre la confiance au gouvernement, et renouvelé sa demande au président Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre de gauche.

Budget France
