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Von der Leyen va dévoiler un financement de 200 mlns d'euros pour le Groenland-FT
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 08:04
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Des conscrits danois retournent au Groenland pour leur premier déploiement depuis plusieurs années

Des conscrits danois retournent au Groenland pour leur premier déploiement depuis plusieurs années

‌La présidente de ​la Commission européenne Ursula von der Leyen ​va annoncer un nouveau ​financement de ⁠200 millions d'euros pour ‌le Groenland lors d'un déplacement ce ​week-end ‌dans la capitale, ⁠Nuuk, a rapporté vendredi le Financial ⁠Times.

L'annonce de ‌ce fonds, prévu ⁠pour 2026 ‌et 2027, ⁠sera faite dimanche, selon ⁠le ‌journal, qui cite deux ​responsables ‌européens au fait du déplacement d'Ursula ​von der Leyen.

Reuters n'a ⁠pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

(Rishabh Jaiswal; version française Camille ​Raynaud)

Groenland
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2 commentaires

  • 08:55

    La BIG BROTHER de l'UE . Non élue démocratiquement , s'arrogeant des prérogatives qui sont hors de ses attributions elle est suivie comme un toutou par notre foutriquet démonstratif.

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