Von der Leyen va dévoiler un financement de 200 mlns d'euros pour le Groenland-FT

Des conscrits danois retournent au Groenland pour leur premier déploiement depuis plusieurs années

‌La présidente de ​la Commission européenne Ursula von der Leyen ​va annoncer un nouveau ​financement de ⁠200 millions d'euros pour ‌le Groenland lors d'un déplacement ce ​week-end ‌dans la capitale, ⁠Nuuk, a rapporté vendredi le Financial ⁠Times.

L'annonce de ‌ce fonds, prévu ⁠pour 2026 ‌et 2027, ⁠sera faite dimanche, selon ⁠le ‌journal, qui cite deux ​responsables ‌européens au fait du déplacement d'Ursula ​von der Leyen.

Reuters n'a ⁠pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

(Rishabh Jaiswal; version française Camille ​Raynaud)