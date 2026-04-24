Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

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Le géant suédois de camions Volvo Group a enregistré un recul d'environ 17% de son bénéfice net au premier trimestre, souffrant d'un marché en berne et des incertitudes géopolitiques, a-t-il annoncé vendredi.

Entre janvier et mars, son bénéfice net est revenu à 8,3 milliards de couronnes (environ 767 millions d'euros), contre 9,98 milliards sur la même période l'an dernier, pour un chiffre d'affaires en baisse de 9,1% à 110,8 milliards de couronnes, selon son rapport trimestriel.

Le groupe a "fait preuve d'une résilience et d'une solidité opérationnelle continues, en enregistrant une rentabilité solide avec une marge opérationnelle ajustée de 11%, malgré des volumes de marché inférieurs à ceux de l'année précédente", a déclaré Martin Lundstedt, directeur général du groupe.

"Malgré les incertitudes géopolitiques persistantes, la confiance des clients dans nos produits et services est restée élevée", a-t-il ajouté. La prise de commandes de camions a augmenté de 14%, à 62.755 véhicules.

Le résultat d'exploitation ajusté de Volvo Group s'est lui établi à 12,2 milliards de couronnes, en baisse de 8,2%, pénalisé par l'impact des surtaxes douanières mises en place par les Etats-Unis.

La guerre au Moyen-Orient n'a pas eu d'effet immédiat sur la chaîne d'approvisionnement pour l'instant, précise le groupe, qui dit "rester vigilant".

Volvo Group réalise deux tiers de son activité dans la vente de poids lourds, le reste se répartissant entre les machines pour le secteur de la construction, les bus et les moteurs pour la marine et l'industrie.