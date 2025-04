Volvo Group: le bénéfice net s'effondre face aux incertitudes sur les droits de douane

Le fabricant suédois de poids lourds Volvo Group a annoncé mercredi une chute de son bénéfice net de 30% au premier trimestre, et un recul de 9% des ventes de véhicules en raison de l'incertitude autour des taxes douanières de Donald Trump.

( AFP / SERGEI GAPON )

"Les récents droits de douane et autres restrictions commerciales imposés ou envisagés par les États-Unis et d'autres pays ont considérablement accru l'incertitude concernant les conditions commerciales sur les marchés où le groupe est présent, ainsi qu'en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"La situation évolue rapidement, est complexe à évaluer, et aucune prévision ne peut être faite quant à l'évolution future, aux impacts potentiels sur le groupe ou à la possibilité que les restrictions commerciales affectent" Volvo Group "plus sévèrement que ses principaux concurrents", est-il écrit.

Le Suédois fabrique l'ensemble de ses véhicules destinés au marché américain aux Etats-Unis, mais les droits de douanes pourraient avoir un impact sur les composants utilisés dans la production.

Volvo Group a revu à la baisse ses prévisions de ventes de poids lourds aux Etats-Unis pour 2025, les réduisant de 25.000 unités à 275.000. Aucun changement pour l'Europe et la Chine.

Le bénéfice net est tombé à 9,98 milliards de couronnes au premier trimestre (914 millions d'euros), contre 14,1 milliards (1,3 milliard d'euros) sur la même période l'an dernier, un résultat globalement conforme aux estimations des analystes interrogés par Bloomberg.

Le résultat d'exploitation a reculé de 27% pour atteindre 13,2 milliards de couronnes (1,2 milliard d'euros). La marge opérationnelle est, elle, passée de 13,8% à 10,9%.

Le chiffre d'affaires net a aussi baissé, de 7%, une fois corrigé des effets de change, pour s'établir à 121,8 milliards de couronnes. Les livraisons de camions ont chuté de 12% sur le trimestre.

Volvo Group a déclaré que l'incertitude liée aux droits de douane et à la législation avait incité les clients américains à adopter une approche attentiste.

Le nombre de commandes a malgré cela progressé de 13% sur le trimestre, soit 55.227 camions.