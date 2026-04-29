Volvo Cars: recul de 26% du bénéfice au premier trimestre, affecté par les taxes douanières et la volatilité

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars, contrôlé par le groupe chinois Geely, a annoncé mercredi un recul de 26% de son bénéfice net au premier trimestre à 723 millions de couronnes (67 millions d'euros), affecté par les taxes douanières américaines et un marché américain difficile.

Son chiffre d'affaires a reculé de 12% à 72,6 milliards de couronnes (6,7 milliards d'euros), a précisé le groupe, en pointe dans les véhicules électriques, dans un communiqué.

Les véhicules exclusivement électriques représentaient 24% de ses ventes trimestrielles, et 47% en intégrant les hybrides.

"Si l'Europe affiche une bonne santé, les marchés américain et chinois restent difficiles. L'évolution de la situation aux États-Unis s'est avérée moins favorable que prévu", a expliqué le directeur général du groupe, Håkan Samuelsson, cité dans le rapport trimestriel.

Aux Etats-Unis, La confiance des consommateurs "est soumise à une forte pression et le marché met beaucoup plus de temps à se remettre de la suppression des mesures incitatives", a-t-il ajouté.

Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice d'exploitation recule de 17% à 1,6 milliard de couronnes mais s'affiche au-dessus du consensus des analystes, de 990 millions de couronnes.

Ce recul s'explique principalement "par la composition du chiffre d'affaires et la politique de prix, et les droits de douane américains sur les produits importés", partiellement compensé par les efforts sur les coûts, selon le groupe.

Dans un contexte de marché "qui reste difficile", Volvo Cars prévoit une amélioration de ses volumes vendus au second semestre, "grâce à une offre de produits solide soutenue par la dynamique générée par le nouveau EX60", son SUV électrique.

En revanche, la rentabilité sera "affectée" par le contexte volatile de marché et la montée en puissance de la production de son SUV électrique.

Volvo Cars, spécialisé dans les véhicules électriques, a renoncé en 2024 à son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en 2030, fixant désormais son objectif entre 90% et 100% à cette échéance.