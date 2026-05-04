 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volodimir Zelensky rejette l'idée d'une trêve le 9 mai
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 19:09

Le projet russe d'un cessez-le-feu d'un jour le 9 mai n'est "pas sérieuse", a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky, ajoutant que Kyiv n'avait reçu aucune proposition officielle en ce sens.

Le Kremlin a suggéré l'idée d'une trêve, qui a fait l'objet de discussions entre les présidents russe et américain, le 9 mai, date anniversaire pour l'ex-Union soviétique de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945.

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage. Une attaque de missile russe sur la ville de Merefa, dans l'oblast de Kharkiv, a fait lundi six morts et plus d'une trentaine de blessés, dont un enfant de deux ans, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Au moins 10 maisons, un immeuble administratif, quatre commerces, un garage automobile et un restaurant ont été endommagés dans l'attaque, selon le gouverneur régional, Oleg Syniehoubov.

(Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank