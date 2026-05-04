Volodimir Zelensky rejette l'idée d'une trêve le 9 mai

Le projet russe d'un cessez-le-feu d'un jour le 9 mai n'est "pas sérieuse", a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky, ajoutant que Kyiv n'avait reçu aucune proposition officielle en ce sens.

Le Kremlin a suggéré l'idée d'une trêve, qui a fait l'objet de discussions entre les présidents russe et américain, le 9 mai, date anniversaire pour l'ex-Union soviétique de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945.

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage. Une attaque de missile russe sur la ville de Merefa, dans l'oblast de Kharkiv, a fait lundi six morts et plus d'une trentaine de blessés, dont un enfant de deux ans, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Au moins 10 maisons, un immeuble administratif, quatre commerces, un garage automobile et un restaurant ont été endommagés dans l'attaque, selon le gouverneur régional, Oleg Syniehoubov.

(Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)