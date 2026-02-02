Volodimir Zelensky déclare que la Russie observe largement le cessez-le-feu énergétique avant les pourparlers de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'Ukraine s'efforce de rétablir son système énergétique en plein hiver rigoureux

*

Le directeur général de DTEK estime que le cessez-le-feu énergétique est important pour la reprise

*

Les forces russes ciblent la logistique des transports, selon Volodimir Zelensky

(Refonte avec les commentaires de Volodimir Zelensky dans les paragraphes 1, 3-4, ajout de Timchenko dans les paragraphes 8-10)

La Russie a largement observé un cessez-le-feu énergétique visant les infrastructures de l'Ukraine, a déclaré le président Volodimir Zelensky lundi, alors que Kyiv se préparait à la prochaine série de discussions trilatérales sur les moyens de mettre fin à la guerre .

Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie n'avait pas effectué de frappes ciblées de missiles ou de drones sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, bien que les installations énergétiques situées dans les zones de la ligne de front aient été la cible de tirs.

"Les mesures de désescalade contribuent à renforcer la confiance du public dans le processus de négociations et dans son issue possible. Il faut mettre fin à la guerre", a déclaré Volodimir Zelensky après avoir rencontré son équipe de négociateurs avant la prochaine série de pourparlers de paix avec des représentants russes et américains, prévue cette semaine à Abu Dhabi .

"L'Ukraine est prête à prendre des mesures concrètes. Nous pensons qu'il est réaliste de parvenir à une paix digne et durable."

La Russie et l'Ukraine ont déclaré la semaine dernière qu'elles avaient mis fin aux frappes contre les infrastructures énergétiques réciproques, mais n'étaient pas d'accord sur le calendrier de la trêve.

Le Kremlin a déclaré que le président américain Donald Trump avait demandé personnellement au président russe Vladimir Poutine de s'abstenir de frapper Kyiv jusqu'au 1er février. Volodimir Zelensky a déclaré que la trêve était censée durer une semaine, à compter du 30 janvier.

L'UKRAINE S'EFFORCE DE RÉTABLIR L'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

L'Ukraine s'efforce de remettre en état son système énergétique endommagé et d'assurer l'approvisionnement de la population en électricité et en chauffage après plusieurs grandes frappes russes survenues ce mois-ci. Les travaux de réparation ont été compliqués par des températures glaciales.

"Aujourd'hui, nous arrivons au point critique. Nous avons besoin d'un peu de temps pour récupérer ce qui a été détruit au cours des trois derniers mois", a déclaré à Reuters Maxim Timchenko, directeur général du producteur d'énergie privé DTEK.

"Le cessez-le-feu énergétique est extrêmement important pour nous permettre de récupérer en partie et d'éviter toute conséquence tragique due à l'absence d'alimentation électrique."

DTEK a déclaré lundi qu'une de ses entreprises d'extraction de charbon dans la région de Dnipropetrovsk avait été attaquée pour la deuxième fois en 24 heures. La dernière frappe, dimanche, a tué 12 mineurs dans une mine de charbon de la région, a déclaré la société.

Volodimir Zelensky a également déclaré que les forces russes se concentraient sur l'attaque de la logistique des transports, en particulier des infrastructures ferroviaires.

Des responsables régionaux ont déclaré qu'une attaque russe avait tué un père et un fils, et blessé deux enfants et leur mère dans la région de Donetsk, située sur la ligne de front.