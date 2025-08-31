 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volley-Les Bleues surprennent la Chine et se qualifient en quarts de finale du Mondial
information fournie par Reuters 31/08/2025 à 18:33

(Actualisé avec victoire du Brésil)

L'équipe de France féminine de volley s'est qualifiée dimanche à Bangkok pour son premier quart de finale en Championnat du monde grâce à sa victoire contre la Chine par trois sets à un (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), prolongeant un peu plus son Mondial historique.

Pour leur premier huitième de finale dans la compétition, les Bleues ont réalisé un exploit en éliminant les triples championnes olympiques (1984, 2004 et 2016) et doubles championnes du monde (1982 et 1986). Les Françaises avaient perdu leur deux rencontres précédentes face à la 5e nation mondiale sans inscrire le moindre set : aux Jeux olympiques de Paris et en juin dernier en Ligue des nations.

Présentes au Mondial pour la première fois depuis 1974, les Tricolores affronteront jeudi en quarts de finale le Brésil, vainqueur de la République dominicaine (3-1 : 18-25, 25-12, 25-20, 25-12). Une équipe que les Bleues avaient accroché la semaine dernière en phase de poules avant de s'incliner au tie-break (3-2 : 21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13).

"Je n'ai pas les mots. On savait qu'on pouvait avoir un gros niveau, aujourd'hui c'était notre jour", a déclaré la capitaine Héléna Cazaute. "On croit vraiment en nous, en nos capacités. Aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait battre une grosse équipe. On a déjà écrit l'histoire mais on rêve toujours alors pourquoi pas aller encore plus loin."

Après avoir empoché la première manche, la France a réussi à doubler la mise malgré deux balles de set à leur encontre. La perte du troisième set n'a pas entravé la marche en avant de l'équipe de France qui a rebondi pour faire la course en tête dans la quatrième manche et conclure sur sa première balle de match.

"Je suis super heureux, super fier", a réagi Cesar Hernandez, le sélectionneur espagnol des Bleues. "Je leur ai dit que nous devions rendre possible aujourd'hui notre mission impossible."

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le musée d'Orsay à Paris en novembre 2018 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    Disparition brutale du président du musée d'Orsay, Sylvain Amic
    information fournie par AFP 31.08.2025 19:25 

    Le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Sylvain Amic, est décédé brutalement à l'âge de 58 ans, après moins de 18 mois à occuper le poste qui était "le rêve de sa vie". "Sa disparition est un choc", a réagi dimanche sur X le président Emmanuel Macron, ... Lire la suite

  • Francois Bayrou lors d'un discours à Boissy-la-Riviere (sud de Paris), le 26 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )
    A huit jours de sa probable chute, Bayrou ne veut rien lâcher
    information fournie par AFP 31.08.2025 19:02 

    François Bayrou a défendu bec et ongle ses choix budgétaires dimanche, n'entendant pas dire "au revoir" aux Français, comme l'y invitent la gauche et le RN, pressés de tourner la page de son gouvernement, à la faveur du vote de confiance du 8 septembre. "Les jours ... Lire la suite

  • Un périmètre policier établi dans une rue de Villeurbanne, près de Lyon, où une mère et ses deux enfants ont été découverts morts dans leur appartement, le 31 août 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon
    information fournie par AFP 31.08.2025 18:44 

    Une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts dimanche morts dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, et le début de l'enquête privilégie le drame à huis-clos sans intervention extérieure, ont indiqué des sources sécuritaires ... Lire la suite

  • Premier League - Liverpool - AFC Bournemouth
    Football-Première sélection chez les Bleus pour Ekitiké, qui remplace Cherki
    information fournie par Reuters 31.08.2025 18:37 

    PARIS (Reuters) -L'attaquant Hugo Ekitiké a été sélectionné dimanche pour la première fois en équipe de France pour pallier le forfait de Rayan Cherki lors du prochain rassemblement, a annoncé la Fédération française de football (FFF). "À la veille du premier rassemblement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank