Volley-Les Bleues surprennent la Chine et se qualifient en quarts de finale du Mondial

(Actualisé avec victoire du Brésil)

L'équipe de France féminine de volley s'est qualifiée dimanche à Bangkok pour son premier quart de finale en Championnat du monde grâce à sa victoire contre la Chine par trois sets à un (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), prolongeant un peu plus son Mondial historique.

Pour leur premier huitième de finale dans la compétition, les Bleues ont réalisé un exploit en éliminant les triples championnes olympiques (1984, 2004 et 2016) et doubles championnes du monde (1982 et 1986). Les Françaises avaient perdu leur deux rencontres précédentes face à la 5e nation mondiale sans inscrire le moindre set : aux Jeux olympiques de Paris et en juin dernier en Ligue des nations.

Présentes au Mondial pour la première fois depuis 1974, les Tricolores affronteront jeudi en quarts de finale le Brésil, vainqueur de la République dominicaine (3-1 : 18-25, 25-12, 25-20, 25-12). Une équipe que les Bleues avaient accroché la semaine dernière en phase de poules avant de s'incliner au tie-break (3-2 : 21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13).

"Je n'ai pas les mots. On savait qu'on pouvait avoir un gros niveau, aujourd'hui c'était notre jour", a déclaré la capitaine Héléna Cazaute. "On croit vraiment en nous, en nos capacités. Aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait battre une grosse équipe. On a déjà écrit l'histoire mais on rêve toujours alors pourquoi pas aller encore plus loin."

Après avoir empoché la première manche, la France a réussi à doubler la mise malgré deux balles de set à leur encontre. La perte du troisième set n'a pas entravé la marche en avant de l'équipe de France qui a rebondi pour faire la course en tête dans la quatrième manche et conclure sur sa première balle de match.

"Je suis super heureux, super fier", a réagi Cesar Hernandez, le sélectionneur espagnol des Bleues. "Je leur ai dit que nous devions rendre possible aujourd'hui notre mission impossible."

(Rédigé par Vincent Daheron)