Volley-Fin du rêve pour les Bleues, éliminées en quarts de finale du Mondial par le Brésil
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:04

(Actualisé avec déclaration Iman Ndiaye §5)

L'équipe de France féminine de volley a été battue jeudi par le Brésil en quart de finale du Mondial (27-25, 33-31, 25-19) à Bangkok et voit son parcours historique s'achever.

Présentes pour la première fois en quart de finale d'un Championnat du monde, les Bleues, 13es au classement mondial, n'ont pas démérité face à la deuxième nation mondiale mais n'ont pas réalisé de second exploit après leur victoire dimanche face à la Chine (25-20, 27-25, 22-25, 25-20).

Les coéquipières de la capitaine Héléna Cazaute ont cependant accroché dans chaque manche les finalistes du dernier Mondial en 2022 et médaillées de bronze aux Jeux de Paris 2024. La rencontre a basculé dans le deuxième set, où la France a compté quatre points d'avance (17-13) et cinq balles d'égalisation avant que le Brésil ne vire à deux manches à rien.

Le Brésil a ensuite déroulé dans un troisième set à sens unique pour rejoindre l'Italie, championne olympique en titre, dans le dernier carré.

"C'est vraiment difficile de perdre quand on voit comment nous avons joué pendant le tournoi. Ça fait vraiment mal, mais je pense que nous pouvons être fières de ce que nous avons accompli lors de ce Championnat du monde", a commenté la pointue française Iman Ndiaye. "En voyant tout le chemin parcouru par ce groupe, je suis heureuse que nous soyons arrivées là où nous en sommes aujourd'hui."

Le parcours de l'équipe de France pour son premier Mondial depuis 1974 récompense la progression et le changement de dimension de la sélection emmenée par l'Espagnol Cesar Hernandez.

Alors que les Bleues avaient été en difficulté en 2024 pour leur première participation à la Ligue des nations (14e sur 16 nations) et aux Jeux olympiques, en tant que pays hôte (trois défaites 3-0), elles ont terminé la Ligue des nations cet été en 9e position avant de se hisser pour la première fois en huitièmes puis en quarts de finale d'un Mondial.

Elles ont fait jeu égal avec quelques-unes des meilleures nations mondiales à l'image de leur succès en juin face aux Serbes (3-2), doubles championnes du monde en titre, ou de leurs défaites au tie-break face au Brésil en Ligue des nations ou lors du premier tour de ce Mondial, où les Françaises menaient alors deux sets à zéro.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

