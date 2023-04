Vol Paris-New York : l’embarras du choix

Atteindra-t-on 3 millions de passagers entre Paris et New York en 2023 ? La croissance du trafic est positive et les derniers chiffres fiables, en 2019, affichaient 2 966 075 sièges offerts. Depuis, la capacité des avions et le nombre de fréquences ont augmenté. Reste le taux de remplissage des avions, lié à la volonté de voyager des passagers. Il est indexé sur le prix du billet (en hausse de 20 %) mais dépend aussi de facteurs exogènes, comme la parité euro/dollar qui favorise la venue de la clientèle américaine. Attention, la vaccination contre le Covid reste obligatoire jusqu'au 11 mai et un formulaire déclaratif doit être rempli à l'embarquement à Paris. Il n'y a pas, semble-t-il, de contrôle à l'arrivée.

Mais que proposent les différentes compagnies aériennes sur cette route transatlantique ? Compte tenu des vents dominants ouest-est, le vol aller dure huit heures quinze, une heure de moins au retour. Une durée qui peut varier avec la position des jet-streams, sans oublier le retard pris lors du long roulage avant d'accéder à la piste à New York. À peu près, tous les modèles de long-courriers produits par Airbus et Boeing sont engagés par les huit compagnies sur cette desserte Paris-New York, exception faite des A380 et des B747 qui n'ont pas résisté à la pandémie.

Air France

De très loin le premier opérateur sur Paris-New York, avec 2 200 sièges par jour et par sens (jusqu'à 2 900 avec Delta), Air France

