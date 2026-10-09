Vol flydubai: le copilote omanais planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Tel Aviv, selon le procureur

Image tirée d'une vidéo fournie via l'AFPTV le 30 septembre 2026, montrant des passagers à bord du vol flydubai FZ 1073, dont le copilote omanais avait attaqué le pilote, avant son départ pour Tel-Aviv depuis l'aéroport de Tabuk, en Arabie saoudite ( AFPTV / - )

Le copilote omanais du vol de flydubai à destination de Tel Aviv, qui avait attaqué le pilote provoquant un atterrissage d'urgence fin septembre en Arabie saoudite, planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Ben-Gourion, a affirmé vendredi le procureur des Émirats arabes unis.

L'enquête a révélé que cet homme de 29 ans "avait commencé à mettre en oeuvre un projet terroriste prémédité visant à prendre le contrôle de l'avion et à l'utiliser pour mener une attaque suicide contre le terminal passagers de l'aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv, dans le but de causer le plus grand nombre possible de victimes", a indiqué le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi dans un communiqué.

Il s'est inspiré des attentats du 11 septembre 2001, et "a affirmé avoir agi seul, sans l'implication d'autres personnes", a ajouté le magistrat, précisant que l'enquête se poursuivait "afin de vérifier cette affirmation".

Le procureur a assuré que le copilote remplissait "les conditions professionnelles et de sécurité requises à l’embauche, comme la détention d'une licence de pilote, la présentation d'un certificat de bonne conduite et la soumission aux vérifications requises".

"Aucune de ces procédures n'a révélé d'indices laissant supposer ses opinions extrémistes", a-t-il ajouté.

Des médias internationaux ont toutefois rapporté après l'incident que le copilote s'était vu interdire de voler à Oman en raison de ses opinions.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait lui affirmé que l'assaillant - identifié sous le nom de Hammam Hammami par des médias internationaux - avait sans doute contourné les restrictions empêchant les ressortissants de pays ne reconnaissant pas Israël d'assurer des vols à destination de ce pays.

Israël et les Émirats arabes unis sont devenus des partenaires proches depuis la normalisation de leurs relations dans le cadre des accords d'Abraham, conclus en 2020 sous l'égide des États-Unis.

"Littérature extrémiste"

La semaine dernière, les enquêteurs émiratis avaient indiqué que le copilote s'était servi de la hache de secours pour s'en prendre au pilote indien de l'appareil, Smit Machchhar.

Photo fournie par le ministère israélien des Affaires étrangères, le 30 septembre 2026, montrant le pilote indien Smit Machchhar, commandant de bord du vol FZ 1073 de flydubai ( Israel's Foreign Ministry / - )

Ils n'avaient toutefois pas précisé ses motivations.

Benjamin Netanyahu avait lui déclaré que le suspect avait "subi un endoctrinement islamiste radical".

Il a commencé à être influencé par "l'idéologie takfirie", terme qui désigne généralement les jihadistes ou les partisans de l'islam sunnite radical, à partir de 2017 alors qu’il étudiait en Australie, "en lisant de la littérature extrémiste et en suivant des contenus en ligne glorifiant les organisations terroristes et les attaques suicide", a détaillé vendredi le procureur émirati.

Il a ensuite travaillé dans plusieurs compagnies aériennes dans différents pays avant de rejoindre flydubai en janvier 2026.

Avant le 30 septembre, il avait volé deux fois pour Tel Aviv "afin de se familiariser avec le plan de vol et l'aéroport", a dit le procureur.

Intervention d'un deuxième pilote

Lors de l'attaque à bord de l'avion, dont la majorité des passagers étaient des Israéliens, le commandant de bord a lutté pour ouvrir la porte du cockpit, alertant un autre pilote de service, qui se trouvait à bord pour assurer le vol de retour.

Voyant la porte du cockpit "s'ouvrir et se fermer à plusieurs reprises de manière inhabituelle", ce dernier est intervenu et a réussi, avec l’aide d’un membre du personnel de cabine et de plusieurs passagers, à maîtriser l'agresseur, a relaté le procureur.

Des passagers d'un vol de flydubai précédemment dérouté à leur arrivée à l'aéroport Ben Gourion, le 30 septembre 2026 à Tel-Aviv, en Israël ( AFP / Jack GUEZ )

"Le commandant de bord du vol retour et son copilote ont repris le contrôle de l’avion, modifié sa trajectoire et atterri en toute sécurité à l’aéroport de Tabuk, en Arabie saoudite", a-t-il ajouté.

Après l'atterrissage, des passagers israéliens avaient raconté avoir pris d’assaut le cockpit et s’être battus pour reprendre le contrôle après que l’avion eut soudainement plongé d’environ 17.000 pieds.

M. Netanyahu avait salué pour leur bravoure les passagers intervenus et le commandant de bord indien, célébré de toutes parts comme un "héros". Il a ensuite ordonné "un examen approfondi de tous les aspects de la sécurité de l’aviation civile étrangère à destination d’Israël".

Le parquet continue "d'enquêter sur l'implication éventuelle de complices ou d'autres liens", conclut le communiqué émirati, annonçant que de "nouvelles conclusions seront communiquées en temps voulu".