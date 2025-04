Voitures électriques et hybrides: le pétrolier Aramco s'associe au Chinois BYD

( AFP / JOEL SAGET )

Le titan pétrolier Aramco, entreprise publique saoudienne, et le géant chinois des voitures électriques et hybrides, BYD, ont annoncé lundi un accord pour explorer des "collaborations" dans les véhicules à "nouvelles énergies".

Aramco est déjà partenaire de Renault et Geely dans leur coentreprise de moteurs thermiques, Horse.

Sa filiale Saudi Aramco Technologies Company (SATC) s'associe maintenant avec le fabricant de batteries devenu leader chinois des voitures électriques et hybrides, sans préciser les contours de cette alliance.

Il s'agit de "développer des technologies innovantes qui augmentent l'efficience et la performance environnementale" des véhicules, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué, à quelques heures de l'ouverture du salon de l'automobile de Shanghai.

Aramco, premier producteur mondial de pétrole, "explore de nombreuses façons d'optimiser l'efficience du transport, des carburants à faible teneur en CO2 à des concepts de moteurs avancés", a souligné Ali A. Al-Meshari, vice-président chargé de la Technologie pour la compagnie.

Pour Luo Hongbin, vice-président de BYD, "SATC et les capacités de recherche et développement de BYD vont briser les frontières de la géographie et de nos états d'esprit pour développer des solutions qui allient la performance à une empreinte carbone plus faible".

Les autorités saoudiennes cherchent activement à diversifier leur économie fortement dépendante des exportations de pétrole et visent l'installation de 5.000 bornes de recharge d'ici 2030.

Le fonds souverain saoudien (PIF) détient 60% du constructeur californien de véhicules électriques de luxe Lucid et a signé un accord avec le sud-coréen Hyundai pour établir dans le royaume une usine de production de véhicules électriques et thermiques.

La marque saoudienne de véhicules électriques CEER, lancée en 2022, prévoit de commencer sa production en 2025.

En mai 2024, BYD a ouvert un showroom à Ryad, commercialisant des voitures électriques à des prix abordables dans ce pays où le pétrole coûte si peu et où les bornes de recharge restent rares. Tesla lui a emboîté le pas le 12 avril.