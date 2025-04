Voitures de plus de 10 ans : vers des contrôles techniques annuels obligatoires ?

Cette proposition émanant de la Commission européenne sera soumise à l'approbation du Parlement européen et des Etats membres.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La Commission européenne a proposé jeudi 24 avril de rendre les contrôles techniques annuels obligatoires pour les voitures et camionnettes de plus de 10 ans, afin d'améliorer la sécurité routière.

Les compteurs truqués également dans le viseur

L'exécutif européen entend également lutter contre le trucage des compteurs kilométriques et développer de nouvelles méthodes pour contrôler les émissions d'oxyde d'azote et de particules fines.

"L'initiative d'aujourd'hui constitue une avancée majeure pour rendre nos routes plus sûres, notre air plus pur et la vie des citoyens plus facile", a plaidé le commissaire aux Transports, Apostolos Tzitzikostas. "L'UE est fermement décidée à réduire de 50% le nombre de tués et de blessés graves sur les routes d'ici à 2030" , a-t-il assuré.

Selon l'exécutif européen, quelque 19.800 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes du Vieux continent l'an dernier. En France ou en Allemagne, les contrôles techniques sont actuellement obligatoires tous les deux ans pour les véhicules de plus de 4 ans.