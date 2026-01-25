 Aller au contenu principal
Voile-Coville et Sodebo Ultim 3 remportent le Trophée Jules-Verne
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 10:46

Thomas Coville et ses six membres d'équipage ont conquis dimanche le Trophée Jules-Verne, récompensant le record du tour du monde à la voile sans escale ni assistance, en réalisant le parcours en 40 jours et 10h45 à la barre du maxi trimaran Sodebo Ultim 3, soit 12 heures et 44 minutes de mieux que le précédent record détenu par Francis Joyon depuis 2017 (Idec Sport).

Thomas Coville, Benjamin Schwartz, Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Guillaume Pirouelle et Nicolas Troussel s'étaient élancés le 15 décembre dernier au large d'Ouessant (Finistère), un peu plus d'un mois après la deuxième place des deux premiers nommés sur la Transat Café L'Or. Ils devaient couper la ligne d'arrivée avant 20h31 (heure française) dimanche pour battre le record.

L'équipage a navigué tout au long du parcours en avance sur l'ancien record. Après un départ en fanfare, les navigateurs comptaient près d'un jour et 15 heures d'avance au premier passage de l'équateur puis jusqu'à un jour, 19 heures et 31 minutes d'avance au cap de Bonne-Espérance.

Après avoir vu son avance fondre dans l'océan Indien, le Sodebo Ultim 3 avait repris 20 heures et 49 minutes d'avance au passage retour de l'équateur.

Un temps détenteur du record du tour du monde en solitaire, Thomas Coville a multiplié les tentatives de remporter le Trophée Jules-Verne ces dernières années mais celles-ci avaient été à chaque fois abandonnées à cause d'avaries, les deux dernières en décembre 2024 et janvier 2025.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Nicolas Delame)

Sport
