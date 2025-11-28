Voile-Barrier et son équipage 100% féminin à l'assaut du Trophée Jules Verne

La navigatrice française Alexia Barrier et ses sept coéquipières partent samedi à l'assaut du Trophée Jules Verne au large de Brest (Finistère), avec l'objectif d'établir le premier temps de référence d'un équipage 100% féminin dans ce défi qui consiste à réaliser le tour du monde à la voile le plus rapide, sans escale et sans assistance extérieure.

"The Famous Project CIC", de son nom complet, a germé dans l'esprit d'Alexia Barrier après le Vendée Globe 2020-2021, où elle est devenue l'une des 13 femmes de l'histoire à avoir franchi la ligne (en 24e place) de cette course mythique en solitaire autour du monde.

"Quand j'ai vu les chiffres du Jules Verne, avec encore moins de femmes que sur le Vendée Globe, ça m'a encouragée à faire un équipage 100% féminin pour donner une chance aux femmes de la planète", explique la skippeur de 46 ans à Reuters.

Seules 14 femmes, sur plus de 250 skippeurs, ont un jour pris le départ du Trophée Jules Verne, dont la dernière tentative entièrement féminine menée par la navigatrice britannique Tracy Edwards en 1998. L'équipage avait finalement démâté au large du cap Horn.

La Britannique Denise Caffari, sixième du Vendée Globe 2008-2009 et première femme à faire le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale dans les deux sens, a été la première à rejoindre le projet d'Alexia Barrier.

"C'était une idée tellement folle que je n'ai pas pu résister", sourit Denise Caffari auprès de Reuters. "C'était l'une de ces idées qui semblaient hors de portée, et voilà que quelqu'un avait l'idée de la mettre à notre portée."

Au total, plus de 300 candidatures ont afflué sur le bureau d'Alexia Barrier.

"Ça été une surprise, d'autant plus que ce n'était pas uniquement des athlètes de haut niveau en voile mais aussi des femmes en Corée, au Japon, aux États-Unis, qui avaient d'autres métiers", se souvient Alexia Barrier. "De savoir que ça a allumé une flamme en elles m'a beaucoup touchée."

UN ÉQUIPAGE INTERNATIONAL

L'équipage a été officialisé en septembre dernier, avec la Néerlandaise Annemieke Bes, la Suisse-Néo-Zélandaise Rebecca Gmür, la Britannique Deborah Blair, l'Italo-Américaine Molly Lapointe, l'Espagnole Tamara Echegoyen et l'Australienne Stacey Jackson qui ont embarqué.

"C'était une évidence d'avoir un équipage international pour ouvrir un maximum de portes à un maximum de personnes", affirme Alexia Barrier.

L'équipage naviguera sur le bateau actuellement détenteur du Trophée Jules Verne depuis 2017, le maxi trimaran Idec Sport (32 mètres de long), également vainqueur à trois reprises de la Route du Rhum en 2010, 2014 et 2018.

"C'est le bateau dont je rêve depuis toujours, qui m'a fascinée et je ne me serais jamais imaginée un jour être capitaine de ce bateau", admet la Française.

Pour battre le record de Francis Joyon, l'équipage devra boucler le tour du monde en moins de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes.

"Je pense que samedi, sur la ligne de départ, sera notre première victoire", estime Denise Caffari. "Il faut croire que c'est possible (de battre le record), car nous allons affronter des conditions météorologiques et de navigation très difficiles et ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère."

De son côté, Alexia Barrier espère franchir la ligne dans un temps "pas ridicule", soit "moins de 50 jours".

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)