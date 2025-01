Vivendi : "le maintien de Cyril Hanouna dans le groupe Canal + n'est pas acté"

(AOF) - Tandis que le Conseil d'Etat doit examiner un recours de C8 contre le non-renouvellement de sa fréquence, l'arrêt de la chaîne est fixée au 28 février. Concernant l'avenir au sein du groupe de Cyril Hanouna, animateur vedette de C8, le président du groupe Canal + Maxime Saada a déclaré dans les colonnes du magazine Stratégies : "C'est ce que je souhaite mais ce n'est pas acté". L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, avait écarté le 12 décembre les chaînes C8 et NRJ 12 de la procédure de réattribution de onze fréquences de la TNT (télévision numérique terrestre).

