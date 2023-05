Vitesse abaissée, voie fermée... : face à un "non" massif, la mairie de Paris va revoir sa copie concernant le périphérique

L'avis du public a été recueilli dans le cadre d'"une concertation, pas d'un référendum", a insisté la mairie, qui va toutefois "amender" son projet.

La consultation organisée par la mairie de Paris sur son projet de réserver une voie du périphérique au covoiturage et aux transports en commun après les JO de 2024 est terminée. Et la sentence est claire : les quelques milliers de personnes ayant répondu y sont massivement opposées. En conséquence, la mairie va "amender" son projet d'ici mi-juillet, ont indiqué mardi 30 mai les adjoints d'Anne Hidalgo.

"On va amender le projet par rapport à la version initiale", a indiqué l'adjoint à l'urbanisme Emmanuel Grégoire, tout en soulignant que la participation du public par voie électronique (PPVE) close dimanche était "une concertation, pas un référendum". L'exécutif de gauche va "améliorer le projet et rendre des arbitrages d'ici mi-juillet" , a affirmé de son côté l'adjoint aux mobilités et à la voirie David Belliard.

Ouverte du 17 avril au 28 mai, la consultation sur les modalités de mise en œuvre de cette "voie dédiée" a enregistré un peu plus de 6.500 contributions, dont "autour de 80-85%" d'avis négatifs , reconnaît David Belliard.

Rejetant pour certains un "projet antisocial" lancé pour "faire fuir les Franciliens", les opposants à la fermeture d'une voie à la circulation générale y sont ultra-majoritaires. "On va tenir compte des commentaires négatifs" sans "dénaturer le projet complètement", assure David Belliard.

Un million de véhicules par jour

Dans une tribune diffusée dimanche dans le JDD , des élus locaux de droite, dont la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, demandent "de la concertation" à Anne Hidalgo. "Plus d'un million de véhicules roulent quotidiennement" sur le périphérique, "dont 80 % ne sont pas parisiens" , rappellent-ils.

Voulue pour diminuer la pollution, cette voie réservée doit être activée sur la voie de gauche le matin et le soir, "en semaine et/ou pendant les week-ends", selon la proposition de départ de la mairie. L'Hôtel de Ville envisage aussi d' abaisser de 70 à 50 km/h la vitesse autorisée sur le périphérique, en permanence ou uniquement lorsque la voie dédiée est active.

Le troisième point de crispation est la liste des véhicules autorisés à y circuler. Dans son projet de départ, la mairie considère comme du covoiturage tout véhicule transportant au minimum deux personnes, conducteur compris, alors qu'environ 80% des déplacements se font selon elle en autosolisme (le fait de circuler seul dans un véhicule).

Cette voie réservée sera l'héritière de la "voie olympique", qui permettra aux athlètes, secours et officiels de se rendre des sites d'hébergement à ceux de compétition de manière sûre et rapide pendant les Jeux olympiques.

Deux sections d'autoroutes gérées par l'État en banlieue parisienne doivent également subir cette transformation pour et après les JO.