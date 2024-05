Visite de Xi Jinping en France : la présidente de la Commission européenne exigera une concurrence "équitable" avec la Chine

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'exprime lors d'une conférence de presse le 6 avril 2023. ( AFP / JADE GAO )

Ursula von der Leyen participe ce lundi 6 mai à Paris à une rencontre avec le président chinois et Emmanuel Macron.

Reçu ce dimanche 5 mai par le Premier ministre Gabriel Attal, Xi Jinping est attendu ce matin, lundi 6 mai, à l'Elysée. Au programme, un entretetien avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen pour évoquer des questions liées à des différends commerciaux dans la matinée. Une entrevue axée sur la politique est prévu dans l'après-midi.

" Nous devons agir pour garantir que la concurrence soit équitable et non faussée ", affirme von der Leyen dans une déclaration publiée quelques heures avant plsu tôt. "La Chine fabrique actuellement, avec des subventions massives, plus qu'elle ne vend en raison de sa faible demande intérieure. Cela conduit à une offre excédentaire de produits chinois subventionnés, tels que les véhicules électriques et l'acier, ce qui conduit à un commerce déloyal",accuse-t-elle."L'Europe ne peut pas accepter de telles pratiques qui faussent le marché et qui pourraient conduire à une désindustrialisation en Europe", insiste-t-elle.

Des différends commerciaux entre la Chine et l'UE

Lors de précédentes discussions avec le président chinois, "j'ai clairement indiqué que les déséquilibres actuels en matière d'accès au marché ne sont pas durables et doivent être corrigés", ajoute-t-elle.

Les différends commerciaux entre Bruxelles et Pékin sont nombreux.

Menacée d'être prise en tenailles entre les économies américaine et chinoise, massivement aidées par la puissance publique, l'Union européenne a multiplié ces derniers mois les enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels, notamment aux véhicules électriques, accusées de fausser la concurrence.

A Pékin, ces mesures jugées "protectionnistes" passent mal . Les autorités chinoises ont lancé leur propre enquête antisubventions visant essentiellement le cognac français, contre laquelle le président français compte s'élever .