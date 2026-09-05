Visite d'un ambassadeur américain dans une ville palestinienne sur fond de violences de colons en Cisjordanie

TURMUS AYYA, Ramallah, 5 septembre (Reuters) - L 'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a rencontré samedi des Palestiniens, notamment les familles d'Américains tués par des colons israéliens, dans une ville palestinienne de Cisjordanie occupée ayant été la cible d'attaques répétées de colons.

Les violences perpétrées par les colons en Cisjordanie ont fortement augmenté depuis l'arrivée au pouvoir, fin 2022, du gouvernement de coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dirigeant le plus à droite de l'histoire d'Israël.

Plusieurs colonies se sont établies autour de Turmus Ayya, ville palestinienne proche de Ramallah où Mike Huckabee s'est rendu samedi. Ses habitants se disent impuissants à empêcher des colons israéliens radicaux d'entrer dans la ville et d'endommager leurs maisons.

"Nous avons de nombreux problèmes à régler", a déclaré Nawwaf Zaghoul, le maire de la ville, aux journalistes avant la réunion, évoquant des attaques constantes de la part des colons.

Environ 80% des quelque 3.000 habitants de la ville sont des Américains d'origine palestinienne, a-t-il précisé.

Mike Huckabee, pasteur baptiste et partisan de longue date des colonies israéliennes, a demandé que les colons violents soient poursuivis en justice, tout en affirmant que leurs actions ne représentent qu'une minorité au sein d'une communauté d'environ 750.000 colons.

Les colons israéliens accusés d'avoir perpétré des attaques en Cisjordanie contre des Palestiniens sont rarement poursuivis.

"Nous espérons que (l'ambassadeur) fera quelque chose pour nous concernant ces colons hors-la-loi", a déclaré Sameer Hazama, un habitant de Turmus Ayya, avant sa rencontre avec le diplomate.

En juin 2025, Mike Huckabee s'est rendu à Taybeh, l'un des derniers villages chrétiens de Cisjordanie, après la profanation d'une église. Il a alors déclaré que la profanation d'un lieu de culte était un acte de terrorisme et un crime.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a également supervisé l'expansion des colonies à travers la Cisjordanie, renforçant ainsi le contrôle israélien sur le territoire que les Palestiniens revendiquent pour un futur État.

Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international, l'Onu et la plupart des pays considérant ce territoire comme occupé. Le gouvernement israélien qualifie pour sa part le territoire de contesté, et non occupé.

Mike Huckabee désigne la Cisjordanie par son nom biblique, Judée et Samarie, une appellation utilisée par le gouvernement israélien mais non adoptée par le gouvernement américain. Il s'est rendu à Shiloh, une colonie proche de Turmus Ayya, au moins deux fois depuis 2025.

(Reportage d'Ali Sawafta Version française Elizabeth Pineau)