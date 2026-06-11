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Viols et violences sur fond de polygamie dans le Pas-de-Calais: 12 ans de réclusion criminelle pour l'accusé
information fournie par AFP 11/06/2026 à 17:37

Photo de l'entrée du tribunal à Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Photo de l'entrée du tribunal à Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le quadragénaire jugé pour viols et violences sur fond de polygamie a été condamné jeudi à 12 ans d'emprisonnement par la cour criminelle du Pas-de-Calais, qui l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

La cour a également prononcé un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec obligation de soins. Jérôme P., 45 ans, encourt trois ans d'emprisonnement supplémentaires en cas de non respect de ce suivi, a déclaré la présidente.

L'avocate générale avait requis 14 ans de prison, décrivant un "système" mis en place par Jérôme P., basé sur "le contrôle, la manipulation et la dissimulation" de ses trois compagnes et de ses quatre enfants, des caractéristiques "poussées à l'extrême" dans ce dossier.

L'aveu par l'accusé, mercredi, de violences sporadiques (fessée, gifles, réprimandes), "c'est tout ce qu'on a eu. Et pourtant je suis certaine que monsieur P. est coupable" de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, avait martelé l'avocate générale.

Concernant les faits de viol sur l'une de ses compagnes, Jennifer C., les plus graves reprochés à l'accusé, il s'agissait de "rapports où elle ne pouvait pas dire non", de peur d'être confrontée à des violences psychologiques ou physiques, selon l'avocate générale.

A l'inverse, l'avocat de l'accusé, Me Sullyman Bouderba, avait estimé que ces viols étaient "contestés et contestables".

Il s'était étonné que personne, dans l'entourage du foyer, n'ait fait de dénonciation, alors que depuis l'ouverture du procès lundi, un "récit effroyable" a été présenté: "20 années pendant lesquelles celui-ci étranglait les enfants, cassait des nez", avait-il plaidé.

Jérôme P. était jugé pour viols sur Jennifer C. et pour violences sur ses trois compagnes et les quatre enfants qui vivaient avec eux à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).

"C'est du complot", a-t-il balayé jeudi matin avant les réquisitions.

"Toute-puissance"

Un expert psychiatre a présenté Jérôme P. comme un homme habité d'un "sentiment de toute-puissance", qui "renvoie plutôt la responsabilité sur autrui".

Mardi, sa fille aînée a décrit un père aux "deux facettes: le Jérôme aimant, celui qui protège ses enfants (...) et le monstre".

Photo de la salle d'audience de la cour criminelle au tribunal de Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Photo de la salle d'audience de la cour criminelle au tribunal de Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Un jour, s'est-elle souvenue, "il me met un coup de poing au visage, il me fait tomber au sol, je perds connaissance". Lorsqu'elle retrouve ses esprits, "pris de remords", il lui offre le dernier iPhone.

C'est justement grâce aux téléphones qu'il a exercé un "contrôle coercitif" sur ses compagnes et enfants, géolocalisés quand ils étaient hors du domicile, selon l'avocate générale.

Dans la maison, il avait installé trois caméras de surveillance, continuellement allumées selon plusieurs témoignages.

Au-delà de l'accusé, c'est le fonctionnement de toute une famille qui a été décortiqué durant son procès. Une famille au sein de laquelle il est de coutume pour les hommes d'avoir plusieurs compagnes et d'exercer envers elles des violences physiques et sexuelles.

Les P. sont "une secte", a asséné lundi l'ex-compagne d'un des frères de l'accusé, mis en examen et placé en détention provisoire pour l'avoir violée, frappée et contrainte à se prostituer.

"Survivantes"

Un autre frère de l'accusé s'est suicidé en 2024 alors qu'il était placé en détention provisoire, mis en examen pour viols incestueux et viols sur conjoint. Un troisième frère a été accusé de viols mardi par la fille aînée de Jérôme P.

Fabienne Roy-Nansion (G), avocate des parties civiles, au tribunal de Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Fabienne Roy-Nansion (G), avocate des parties civiles, au tribunal de Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Toutes les femmes "qui ont approché le clan P. sont des survivantes", a martelé lors de sa plaidoirie Me Fabienne Roy-Nansion, avocate des parties civiles.

L'audience a parfois été terriblement crue, notamment lorsque Jennifer C. a dû décrire les rapports sexuels qu'elle accuse Jérôme P. de lui avoir imposés avec leur berger allemand.

Mais les débats ont également laissé de la place à l'amour: celui que les deux filles aînées de Jérôme P. ressentent encore pour lui, malgré les coups et insultes dont elles l'accusent, et celui de Jennifer C. pour son fils, pourtant un farouche défenseur de son père.

Ce fils de 16 ans, placé chez ses grands-parents paternels, est "un mini-Jérôme" P., selon l'avocate générale. C'est "le dégât collatéral encore en cours" dans ce dossier, a aussi regretté Me Fabienne Roy-Nansion.

La cour a aussi prononcé jeudi la déchéance de l'autorité parentale de Jérôme P. sur ce fils et son autre enfant encore mineur, conformément aux réquisitions du ministère public.

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