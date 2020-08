Violences faites aux femmes : « Marlène Schiappa a passé trop de temps à communiquer »

Quand deux sénateurs, l'un communiste, l'autre Les Républicains, s'attaquent à la « grande cause du quinquennat » l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes - cela donne un rapport édifiant. Rien d'idéologique là-dedans, que du brut : des chiffres, des chiffres, des chiffres... Dans leur rapport d'information déposé en toute discrétion devant la Haute Assemblée le 8 juillet et publié jeudi, les auteurs constatent à regret un « écart saisissant » entre la réalité des chiffres et les effets d'annonces. « Nous avons été nous-mêmes surpris et pourtant nous ne sommes pas nés de la dernière pluie... » nous confie Éric Bocquet, le vice-président de la commission des Finances et sénateur communiste du Nord, qui a épluché les documents budgétaires avec son collègue Arnaud Bazin, sénateur (LR) du Val d'Oise.

Les rapporteurs spéciaux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » n'en sont pas à leur coup d'essai. Fin 2019, ils avaient déjà voulu « rétablir la réalité des chiffres » dans un premier rapport sur le projet de loi de finances 2020 à la suite de l'annonce par Édouard Philippe d'un budget « doublé », soit un milliard d'euros destiné à l'égalité femmes-hommes. Un chiffre dénoncé à l'époque par des associations féministes. Cette fois-ci, Bocquet et Bazin vont encore plus loin, parlant d'une « priorité politique qui doit passer de la

