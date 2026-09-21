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Violence urbaines près de Tours: le policier conducteur placé sous statut de témoin assisté
information fournie par AFP 21/09/2026 à 10:30
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Le policier qui conduisait le véhicule entré en collision avec un jeune motard lors d'un rodéo près de Tours a été placé sous statut de témoin assisté ( AFP / LOIC VENANCE )

Le policier qui conduisait le véhicule entré en collision avec un jeune motard lors d'un rodéo près de Tours a été placé sous statut de témoin assisté ( AFP / LOIC VENANCE )

Le policier qui conduisait le véhicule entré en collision avec un jeune motard lors d'un rodéo près de Tours a été placé sous statut de témoin assisté, a annoncé lundi sur X la procureure de Tours.

Sur les cinq gardes à vue suite aux échauffourées et incendies de véhicules qui avaient suivi l'incident dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), "quatre ont été levées hier soir", précise la procureure Catherine Sorita-Minard.

"Une personne est toujours en garde à vue prolongée. L'enquête sur les rodéos urbains et refus d'obtempérer se poursuit", ajoute-t-elle.

Le calme était revenu dans la nuit de lundi à dimanche à Saint-Pierre-des-Corps, selon une source policière.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des affrontements impliquant "plusieurs dizaines de jeunes" ont éclaté après qu'un motard a été blessé à la jambe dans une collision avec un véhicule de police dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps près de Tours.

Le motard a été hospitalisé, sans que ses jours ne soient en danger. Né en 2006, il devait être entendu dimanche par les enquêteurs, selon la procureure, qui a ouvert dimanche une information judiciaire pour "blessures routières".

Neuf policiers et un gendarme ont été blessés, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture et du parquet. Et une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans ces violences urbaines qui se sont poursuivies jusqu'à 4h du matin.

Cinq jeunes nés entre 2005 et 2010 avaient été interpellés pour "participation avec arme à un attroupement avec visage dissimulé".

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1 commentaire

  • 11:23

    Les voyous relâchés une fois de plus, bien qu'arrêtés avec armes et cagoules, et le participant au rodéo à moto reconnu victime de "blessures routières" infligées par la police !!!!! Le délire continue ! La justice devra rendre des comptes un jour !

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