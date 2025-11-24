Vinícius Júnior bloque totalement sa prolongation au Real
Winter is coming
Il n’y a pas qu’au royaume des Sept Couronnes que l’hiver annonce de mauvais présages. À Madrid, les tensions se multiplient au sein du vestiaire, les résultats s’effritent, le Barça revient à l’horizon, et tout semble dégringoler dans l’histoire de Xabi Alonso. Au milieu de tout ça, un nom ressort en lettres dorées : Vinícius Júnior. À 25 ans, sous contrat jusqu’en 2027, ego calibré, le Brésilien se sent de plus en plus mal à l’aise dans la capitale ibérique et ne semble pas déterminé à y rester. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
