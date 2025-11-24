 Aller au contenu principal
Vinícius Júnior bloque totalement sa prolongation au Real
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 17:51

Winter is coming

Il n’y a pas qu’au royaume des Sept Couronnes que l’hiver annonce de mauvais présages. À Madrid, les tensions se multiplient au sein du vestiaire, les résultats s’effritent, le Barça revient à l’horizon, et tout semble dégringoler dans l’histoire de Xabi Alonso. Au milieu de tout ça, un nom ressort en lettres dorées : Vinícius Júnior. À 25 ans, sous contrat jusqu’en 2027, ego calibré, le Brésilien se sent de plus en plus mal à l’aise dans la capitale ibérique et ne semble pas déterminé à y rester.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
