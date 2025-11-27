Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

Battre les plus grands pour devenir le plus grand.

Après trois rencontres consécutives sans victoire, le Real Madrid de Xabi Alonso s’est enfin remis (difficilement) en marche sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4). Un Kylian Mbappé de ses plus grands soirs s’est même offert un quadruplé, mais si le Français a autant brillé, c’est en grande partie grâce aux deux caviars offerts par son pote, Vinícius Jr. Ses 5 e et 6 e passes décisives de la saison, qui ont permis à l’ailier brésilien de graver encore plus son nom dans la compétition reine.…

KM pour SOFOOT.com