information fournie par So Foot • 13/01/2025 à 17:38

Vincy-Bouygues attaque l'État après avoir perdu la concession du Stade de France

Nouvelle offre Bouygues.

Vinci et Bouygues ont décidé de sortir les crampons. Battus au sprint par GL Events dans la course pour la future gestion du Stade de France, les deux géants du BTP n’acceptent pas la défaite et attaquent l’État en justice d’après RMC. Le motif ? Selon eux, l’appel d’offres n’aurait pas respecté toutes les règles du jeu qui les pousse à déposer cette semaine une assignation de soixante pages devant les juridictions administratives. Au programme : dénonciation en référé de « nombreux manquements » dans la forme de l’attribution.…

MJ pour SOFOOT.com