Vincent Jeanbrun, l'ascension express d'un député LR francilien

Vincent Jeanbrun à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, le 11 octobre 2025 ( POOL / Martin LELIEVRE )

Le député LR du Val-de-Marne Vincent Jeanbrun, 41 ans, a été nommé dimanche ministre de la Ville et du Logement en remplacement du ministre démissionnaire Eric Woerth, un peu plus d'un an après son élection à l'Assemblée nationale.

Il a aussitôt été exclu de LR, comme cinq autres ministres, alors que le parti dirigé par Bruno Retailleau a décidé samedi à une large majorité de ne pas entrer au gouvernement de Sébastien Lecornu.

Porte-parole du groupe LR à l'Assemblée, M. Jeanbrun avait accueilli samedi sur sa circonscription le Premier ministre au lendemain de sa "re-nomination". Il avait salué vendredi cette dernière en estimant qu'ainsi le président de la République "donn(ait) une chance à la stabilité".

M. Jeanbrun avait émergé médiatiquement durant les émeutes de l'été 2023, consécutives à la mort du jeune Nahel, tué par un tir de policier.

Alors qu'il était maire de L'Haÿ-les-Roses, son domicile avait été attaqué à la voiture-bélier. Sa femme, présente, avait été blessée en prenant la fuite avec leurs deux jeunes enfants. Par la suite, il s'est souvent exprimé au nom des maires, notamment pour critiquer les réponses gouvernementales après les émeutes.

Membre de l'UMP depuis 2004, il avait fait passer à droite la commune en 2014, une première sous la Ve République. M. Jeanbrun était alors le plus jeune maire d'une ville de plus de 30.000 habitants.

En 2024, il a battu assez largement aux législatives avec 55% des voix l'Insoumise Rachel Keke, qui avait été élue dès le premier tour en 2022.

Comme député, M. Jeanbrun a notamment été rapporteur d'une proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux, qui n'est pas arrivée en séance.

Il a aussi fait parler de lui cette semaine, en devenant le président de la commission d'enquête lancée par LR à l'Assemblée, sur des liens supposés entre politiques et islamistes, visant implicitement LFI.

La France insoumise a accueilli fraîchement sa nomination, le député Thomas Portes rappelant sur les réseaux sociaux l'ouverture d'une enquête le concernant pour prise illégale d'intérêts, en septembre 2024.

L'élu est soupçonné d'avoir attribué des logements appartenant à un syndicat intercommunal à deux de ses collaborateurs. "On montrera sans aucune difficulté et la légalité et la bonne foi qui est la nôtre", avait-il assuré l'année dernière.