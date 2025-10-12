 Aller au contenu principal
Monique Barbut, une ancienne présidente de WWF à la Transition écologique
information fournie par AFP 12/10/2025 à 22:22

Monique Barbut, le 14 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc ( AFP / FADEL SENNA )

Monique Barbut, nommée dimanche ministre de la Transition écologique pour succéder à Agnès Pannier-Runacher, a un solide parcours dans le service public et l'international qui l'a conduit jusqu'aux Nations unies et WWF.

A 69 ans, Monique Barbut succède à Agnès Pannier-Runacher, une fidèle d'Emmanuel Macron de la première heure, de tous les gouvernements depuis 2018, qui a choisi de ne pas être reconduite dans le gouvernement Lecornu 2, au nom de "la rupture".

Elle hérite d'un poste qui a vu ses marges de manoeuvre réduites, entre reculs environnementaux, coupes budgétaires et attaques contre les énergies renouvelables ou les agences nationales environnementales, largement dénoncées par sa prédécesseure.

Sa nomination au poste de ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature intervient à moins d'un mois de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, la COP30 qui prend ses quartiers à Belem au Brésil du 10 au 21 novembre.

Jusqu'alors, Monique Barbut avait effectué une partie de sa carrière dans des postes internationaux au service de la protection de l'environnement.

Elle a notamment été présidente de l'ONG environnementale WWF entre 2021 et 2023, après avoir occupé le poste de secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies (ONU) sur la lutte contre la désertification, entre 2013 et 2019.

En 2019, elle est nommée envoyée spéciale du président de la République Emmanuel Macron pour la biodiversité dans le cadre du One Planet Summit.

Elle a également dirigé la division "technologie, industrie et économie" du Programme des Nations unies pour l'environnement entre 2003 et 2006.

Entre 2006 et 2012, elle est présidente et directrice générale du Fonds pour l'environnement mondial.

Auparavant, Monique Barbut a suivi un long parcours dans le service public, au sein de l'Agence Française de développement (AFP), où elle débute sa carrière en 1981, comme chargée de mission à La Réunion. Elle occupera plusieurs postes à responsabilités de directrice, notamment en lien avec les départements et territoires d'Outre-Mer, jusqu'en 2003.

Née le 22 août 1956, Monique Barbut est titulaire d'une licence d'anglais et d'un diplôme d'études approfondies (DEA) de sciences économiques.

Budget France
Environnement
