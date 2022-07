Vincent Bolloré intègre le très select club des Hénokiens

Ils sont arrivés mercredi soir à Venise, en provenance de toute l'Europe. Les Hénokiens, association d'entreprises familiales et bicentenaires, ont l'habitude de tenir leur congrès annuel dans une ville de commerce, d'art et d'histoire. Au programme, cette année, pour les entrepreneurs français, allemands, néerlandais, italiens, anglais ou suisses, représentants de la 6e, 10e ou 17e génération d'entrepreneurs familiaux, quatre jours de congrès entremêlant plaisir (découverte du palais des Doges, promenade en bateau, dîner sur l'île de Torcello) et séances de travail. Outre les traditionnelles visites d'entreprises hénokiennes de la région, Luxardo, la plus ancienne compagnie de liqueurs en Europe (1821) et Garbellotto (1775), producteur de tonneaux, les Hénokiens ont vécu deux moments forts.

D'abord, une réunion dont l'ordre du jour était de la plus haute importance : il s'agissait d'étudier la candidature d'un nouveau membre tout à fait prestigieux, très désireux d'entrer dans la confrérie de ces entreprises ancestrales. Vincent Bolloré, dont le groupe a fêté en costume traditionnel ses 200 ans dans son fief d'Ergué-Gabéric, en février dernier, a toqué à la porte des Hénokiens dès que les bougies ont été soufflées et le cap du bicentenaire passé. Son ami Jean-Philippe Hottinguer, grand nom de la banque du même nom à Paris, fondée en 1786, lui avait souvent parlé de cette confrérie très spéciale avec des étoiles dans

