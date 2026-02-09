Villeroy quittera son poste de gouverneur de la Banque de France en juin

(Actualisé avec contexte)

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, quittera son poste début juin, soit un peu plus d'un an avant la fin de son mandat, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué de la BdF.

François Villeroy de Galhau quittera ses fonctions afin de prendre la présidence de la Fondation Apprentis d’Auteuil, précise-t-il, une décision prise "en toute indépendance personnelle".

Son départ anticipé permettra au président français Emmanuel Macron de nommer son successeur avant l'élection présidentielle de 2027 et la fin de son propre mandat.

"Le délai d'ici début juin est suffisant pour organiser paisiblement ma succession, selon les règles prévues par la loi de la République", dit François Villeroy de Galhau, ajoutant avoir informé Emmanuel Macron, les autorités gouvernementales et la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), dont il est membre du conseil des gouverneurs, "il y a quelques jours".

La nomination d'un nouveau gouverneur devra être approuvée par les parlementaires des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

