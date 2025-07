Viktor Gyökeres file à Arsenal après un long bras de fer

Un transfert canon.

C’était dans les tuyaux depuis bien longtemps, Fabrizio Romano a lâché son meilleur « Here We Go ! ». Viktor Gyökeres, l’ogre suédois, va signer à Arsenal selon plusieurs médias . Un accord a enfin été trouvé entre les deux parties. Le Sporting Club Portugal a accepté une offre de 63 millions d’euros + 10 millions d’euros de bonus . Après Madueke, Nørgaard, Arrizabalaga et Zubimendi, Gyökeres est la cinquième recrue des Londoniens.…

RFP pour SOFOOT.com