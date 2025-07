Un dispositif de sécurité prévu pour le match amical entre Nantes et Rennes

Un amical qui ne respire pas l’amitié.

Le FC Nantes reçoit le Stade Rennais ce samedi à la Jonelière pour un match amical qui sent le souffre. En cause : les récents transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin chez le rival rouge et noir, qui ont ravivé les tensions entre les deux clubs de l’Ouest. Craignant les comportements de certains supporters, les Canaris ont décidé de prendre les devants pour éviter tout débordement.…

FL pour SOFOOT.com